Спортивный директор сборной Эстонии по футболу: вопрос о Хэберли не стоит на повестке дня

«Не скажу, что будет подниматься личный вопрос. Безусловно, мы обсудим и проанализируем сложившуюся ситуацию на уровне правления Футбольного союза. В какой-то момент мы также примем некоторые решения, касающиеся того, что хотим достичь на следующих этапах процесса», — сказал Лехисте в интервью программе «Sports Sunday» Vikerraadio.