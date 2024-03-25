Тармо Лехисте, отвечающий в правлении Эстонского футбольного союза за сборную Эстонии «А», заявил, что, несмотря на результаты что отборочного матча чемпионата Европы против Польши, что товарищеского матча с Финляндией, персональный вопрос Томаса Хэберли не будет обсуждаться на повестке дня.
Спортивный директор сборной Эстонии по футболу: вопрос о Хэберли не стоит на повестке дня
«Не скажу, что будет подниматься личный вопрос. Безусловно, мы обсудим и проанализируем сложившуюся ситуацию на уровне правления Футбольного союза. В какой-то момент мы также примем некоторые решения, касающиеся того, что хотим достичь на следующих этапах процесса», — сказал Лехисте в интервью программе «Sports Sunday» Vikerraadio.
Он также отметил, что интервью проходило немного в неправильное время: во вторник команде предстоит контрольный матч с Финляндией.
«Уволить кого-то очень просто, это не требует особых усилий. Намного сложнее найти новое и эффективное решение», - добавил Лехисе.