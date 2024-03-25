Колонка Postimees ⟩ Самый страшный день для нашего народа

В этот понедельник исполняется 75 лет с начала мартовской депортации. Эта волна депортаций, длившаяся четыре дня, стала самым крупным террористическим актом Советского Союза против эстонцев. Подобные депортации также имели место в Литве и Латвии.

В те дни власти задержали и поместили в вагоны для скота, направлявшиеся в Сибирь, более 20 700 эстонцев, почти 80 процентов из которых составляли женщины и дети. Известно, что самым младшим депортированным был трехдневный младенец, самому старшему было 85 лет. В Сибири погибло около 3000 из отправленных на поселение.

Но это преступление против человечности не ограничилось лишь этими эстонцами. Вслед за ними позже были высланы сотни или даже тысячи человек. В общей сложности в 1945 году они составляли три процента населения Эстонии. У отправленных на поселение в Сибирь были дети, точно никто не знает, сколько их было, но, вероятно, более тысячи.

Пострадали также близкие, родственники и знакомые высланных, а также все, кто годами жил в страхе, что они могут стать следующими. Люди больше не осмеливались сказать, что они думают и чувствуют.

Чтобы войти в список депортируемых, достаточно было наличия в семье так называемого националиста или причисления семьи к кулакам. Таким образом, целились на более националистически настроенных и успешных эстонцев, хотя попасть в список можно было по разным причинам.

О депортации можно писать много. В случае травмирующего события не может быть иначе. Прошло три четверти века, а вопросы по поводу депортации у нас все еще остаются. Даже в таком, казалось бы, ясном вопросе, как относиться к исполнителям репрессий. Можно было полагать, что осуждение единогласное, но увы.

Когда пару лет назад выяснилось, что в депортации участвовали уважаемые писатели Юхан Смуул и Дебора Вааранди, нашлись люди, которые пытались преуменьшить их действия или даже оправдать их, сложными временами или чем-то еще. Нет, участие в депортациях 1949 года никоим образом не простительно, каким бы выдающимся человеком культуры вы ни были.

С другой стороны, хорошо, что депортация по-прежнему заставляет людей думать. Потому что это преступление, о котором нельзя забывать.