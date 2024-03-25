Эти слушания вел судья Басманного суда Тимур Вахрамеев. Он тоже закрыл процесс от прессы, обменявшись с подозреваемым дежурными репликами.

Муродали отвечал через переводчика по-таджикски. Он сказал, что ему 30 лет, у него есть жена, ребенок и регистрация в России, но где – не помнит.

Фаизова, как передают российские агентства, доставили в суд на носилках (на фотографиях видно, что это, скорее, раскладное кресло-коляска), и он с трудом разговаривал.

Как проходило задержание

Четверо подозреваемых в нападении в «Крокус Сити Холле» уехали из концертного зала, но были задержаны той же ночью в Брянской области: об этом утром 23 марта сообщила ФСБ.

В российских соцсетях накануне распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападений на «Крокус Сити», где ему отрезают ухо и засовывают в рот.

Это видно на видеозаписи, которая была опубликована в провластном телеграм-канале «Канал специального назначения».

На другом опубликованном Z-блогерами видео один из подозреваемых в нападении предположительно признается, что убийства совершал «за деньги»: по его словам, ему пообещали полмиллиона рублей. Видео допроса опубликовала глава пропагандистского RT Маргарита Симоньян.

24 марта в анонимных телеграм-каналах было опубликовано еще одно видео, предположительно изображающее, как одного из задержанных пытают током.

Всего по делу о теракте было задержано 11 человек.