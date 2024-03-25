Галерея ⟩ Кая Каллас представила президенту нового кандидата на пост министра юстиции

На выходных стало известно, что Партия реформ выдвигает на пост министра юстиции нынешнего мэра Вильянди Мадиса Тимпсона.

Министр юстиции Калле Лаанет, в отношении которого возбуждено уголовное дело за аренду квартиры у пасынка, решил уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете появившейся в СМИ новости.