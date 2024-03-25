В понедельник президент Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая предложила главе государства уволить министра юстиции Калле Лаанета, а затем представила новую кандидатуру на его пост.
Галерея ⟩ Кая Каллас представила президенту нового кандидата на пост министра юстиции
На выходных стало известно, что Партия реформ выдвигает на пост министра юстиции нынешнего мэра Вильянди Мадиса Тимпсона.
Министр юстиции Калле Лаанет, в отношении которого возбуждено уголовное дело за аренду квартиры у пасынка, решил уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете появившейся в СМИ новости.
В отношении Лаанета возбуждено дело о правонарушении по статье антикоррупционного закона, касающейся нарушения ограничения деятельности.