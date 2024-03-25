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Галерея ⟩ Кая Каллас представила президенту нового кандидата на пост министра юстиции

Rus.Postimees
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В понедельник президент Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая предложила главе государства уволить министра юстиции Калле Лаанета, а затем представила новую кандидатуру на его пост.

На выходных стало известно, что Партия реформ выдвигает на пост министра юстиции нынешнего мэра Вильянди Мадиса Тимпсона.

Министр юстиции Калле Лаанет, в отношении которого возбуждено уголовное дело за аренду квартиры у пасынка, решил уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете появившейся в СМИ новости.

В отношении Лаанета возбуждено дело о правонарушении по статье антикоррупционного закона, касающейся нарушения ограничения деятельности.

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