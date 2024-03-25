Галерея ⟩ Президент Эстонии назначил Мадиса Тимпсона новым министром юстиции

Смена министра вступит в силу 1 апреля, когда Мадис Тимпсон принесет присягу в Рийгикогу.

«Смена министров является естественной частью правительства и управления, - сказал президент Карис. - Решение Калле Лаанета уйти в отставку было правильным и в этой ситуации политик должен брать ответственность».

Глава государства считает положительным, что у Мадиса Тимпсона как министра юстиции есть опыт работы как в местном самоуправлении, так и в центральной власти. Тимпсон работал советником в министерствах финансов, внутренних дел и юстиции. «С таким багажом можно глубже понять Эстонию», - отметил Карис.

На выходных стало известно, что Партия реформ выдвигает на пост министра юстиции нынешнего мэра Вильянди Мадиса Тимпсона.

Министр юстиции Калле Лаанет, в отношении которого возбуждено уголовное дело за аренду квартиры у пасынка, решил уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете появившейся в СМИ новости.

В отношении Лаанета возбуждено дело о правонарушении по статье антикоррупционного закона, касающейся нарушения ограничения деятельности.