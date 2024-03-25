Юри Куускемаа о мартовской депортации: «Мама побледнела и начала дрожать всем телом»

То утро было серым и мрачным. Дома были только мы с мамой, отчим ушел на работу. Наш дом находился на улице Сыя, 25 (Военная улица), на углу с улицей Калеви. Улица была названа так потому, что в царское время отсюда русские солдаты ходили на тренировочный полигон рядом с Каламаяским кладбищем. Сейчас улица носит более спокойное название - улица Сальме.

Юри Куускемаа. Фото: Pärnu Postimees

Наш дом - один из многих, построенных во время бурного роста индустриализации в начале прошлого века. В то время дома строились для размещения большого количества рабочих, которые приезжали в город из сельской местности. Они располагались аккуратными рядами в кварталах, напоминающих шахматную доску. Как правило, деревянные дома были двухэтажными, имели каменный цоколь, с кирпичными лестницами. Они были прогрессивно современными для своего времени, с чертами модерна, барокко или ар-деко.

В нашем доме два подъезда, на каждой по четыре квартиры. В подвале, однако, есть кладовые и прачечная с огромной железной печью и катком для белья. Благоустроенный двор с беседкой придавал дому уют. Но для нас, детей, самой большой роскошью была забытая во дворе черная довоенная машина со сломанным двигателем. В ней можно было сидеть, крутить руль и возиться с кнопками на приборной панели.