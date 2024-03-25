Искусствовед и историк Юри Куускемаа вспоминает, как как утром 25 марта 1949 года к дому номер 38 по улице Калеви подъехал грузовик с солдатами.
Юри Куускемаа о мартовской депортации: «Мама побледнела и начала дрожать всем телом»
То утро было серым и мрачным. Дома были только мы с мамой, отчим ушел на работу. Наш дом находился на улице Сыя, 25 (Военная улица), на углу с улицей Калеви. Улица была названа так потому, что в царское время отсюда русские солдаты ходили на тренировочный полигон рядом с Каламаяским кладбищем. Сейчас улица носит более спокойное название - улица Сальме.
Наш дом - один из многих, построенных во время бурного роста индустриализации в начале прошлого века. В то время дома строились для размещения большого количества рабочих, которые приезжали в город из сельской местности. Они располагались аккуратными рядами в кварталах, напоминающих шахматную доску. Как правило, деревянные дома были двухэтажными, имели каменный цоколь, с кирпичными лестницами. Они были прогрессивно современными для своего времени, с чертами модерна, барокко или ар-деко.
В нашем доме два подъезда, на каждой по четыре квартиры. В подвале, однако, есть кладовые и прачечная с огромной железной печью и катком для белья. Благоустроенный двор с беседкой придавал дому уют. Но для нас, детей, самой большой роскошью была забытая во дворе черная довоенная машина со сломанным двигателем. В ней можно было сидеть, крутить руль и возиться с кнопками на приборной панели.
Однако 25 марта «героем дня» стал автомобиль другого типа. Мы с мамой очень удивились, когда услышали за окном шум подъезжающего автомобиля. В то время автомобили были редкостью. Когда мы выглянули из окна кухни на улицу, то увидели, что прямо перед нашим домом остановился большой грузовик, а к кабине прислонились два русских солдата. У этих людей в форме были винтовки на плечах. На головах у них были будёновки.
Один из солдат слез с грузовика. Затем мы услышали стук в нашу входную дверь и топот по каменным ступеням лестницы. Услышав шаги, мама побледнела и начала дрожать всем телом. Я не мог понять, почему.
Когда военные дошли до второго этажа и остановились, мама нырнула под кухонный стол и потянула меня за собой, закрыв мне рот рукой. Военный какое-то время постоял между дверью нашей квартиры и соседней квартиры. Затем мы услышали, как эти люди спустились вниз. Раздался хлопок входной двери и мы услышали, как завелся двигатель автомобиля. Вероятно, солдат ошибся адресом.
Машина далеко не уехала. Повернув от нашего дома направо, она остановилась перед соседним домом под номером 38 по улице Калеви. В нем только один подъезд, но он больше нашего дома, с мансардным этажом и чердаком.
Солдат вышел из машины и зашел в подъезд. Вскоре зашедший в дом сначала отвел в машину молодую женщину примерно маминого возраста, а потом мальчика – моего ровесника. Они несли чемоданы в машину. Я помню, что последней вещью, которую они прихватили из дома, была вешалка для одежды, но солдат жестом показал, чтобы они отнесли ее обратно. Затем женщину и ребенка затолкали в кузов машины, и начался их путь в Сибирь.
У моей мамы были причины испугаться , когда она увидела машину исполнителей репрессий, ведь ее родители уже были депортированы в июне 1941 года. Я до сих пор не знаю, сколько среди мартовских депортированных было жителей Каламая, но я уверен, что я не единственный человек, который видел, как увозили людей.
Позже я узнал, что для депортаций использовался американский грузовик Studebaker. США отправили их в Советский Союз, когда они стали союзниками в войне против Германии, Японии и их союзников. Я неоднократно видел русских солдат в районе Каламая. В том числе когда они отправляли немецких военнопленных из Батарейной тюрьмы на уборку и строительство в центре города.
На улице Сыя бывали и лучшие, и даже более светлые времена. Ведь я прожил там все свое раннее дошкольное детство.
Я помню, как вместе с дедушкой Августом ел жареную картошку со сковороды, поставленной на табуретку. Я также помню хлебный суп и мусс моей мамы Карин, а также перекусы в кафе Pärl с бабушкой Бетти. А еще, когда отчим Удо привозил с хутора своих родителей мясо и другие продукты, которые были в дефиците в магазинах. И как играли во дворе с соседскими ребятами.
Когда мне исполнилось пять лет, маме удалось купить азбуку, которая в то время была в дефиците. Чтение стало моим любимым хобби на всю жизнь. Самое восхитительное место в районе было рядом с будкой с мороженым на пересечении улиц Соо и Сыя.