Полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего Артура, который после посещения своего дома к предусмотренному времени не вернулся в Образовательную коллегию Маарьямаа.
Пропавший более месяца назад школьник найден
Персонал Образовательной коллегии Маарьямаа в конце марта сообщил полиции, что 15-летний Артур не вернулся в школу. Было известно, что 18 марта в Валга родственник проводил Артура на автобус, на котором тот должен был поехать в Тарту. Но в Тарту молодой человек из автобуса не выходил. Было неизвестно, где он сошел с автобуса, где он находится и с кем проводит время.
Теперь коллектив школы сообщил в полицию, что в середине прошлой недели Артур вернулся в учебное учреждение и с ним все в порядке. Где и с кем подросток был все это время, будет выяснять школа.