Пропавший более месяца назад школьник найден

Персонал Образовательной коллегии Маарьямаа в конце марта сообщил полиции, что 15-летний Артур не вернулся в школу. Было известно, что 18 марта в Валга родственник проводил Артура на автобус, на котором тот должен был поехать в Тарту. Но в Тарту молодой человек из автобуса не выходил. Было неизвестно, где он сошел с автобуса, где он находится и с кем проводит время.