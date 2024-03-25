По предварительным данным Департамента статистики, в 2023 году дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил 3,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень долга — 19,6% от ВВП. В конце прошлого года расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы на 1,3 миллиарда евро.
Дефицит бюджета достиг 1,3 млрд евро
В Эстонии правительственный сектор подразделяется на три подсектора: центральное правительство, местные самоуправления и фонды социального страхования. К центральному правительству относятся бюджетные учреждения, целевые учреждения, а также общественно-правовые юридические лица. В подсектор местных самоуправлений входят городские и волостные управы вместе с подведомственными учреждениями и целевыми учреждениями.
По словам руководителя группы государственных финансов Департамента статистики Паулине Коммер, с дефицитом бюджета 2023 год завершили как центральное правительство, так и местные самоуправления. «Дефицит бюджета центрального правительства составил 1,3 миллиарда евро, дефицит местных самоуправлений — 170 миллионов евро», — уточнила Коммер.
В годовом сравнении доходы в правительственном секторе выросли на 8,2%, расходы — на 14,5%. Таким образом, расходы превысили доходы на 1,3 миллиарда евро, и дефицит бюджета от ВВП в 2023 году составил 3,4%.[2]
В позапрошлом году наблюдалось сокращение дефицита бюджета, однако в 2023 году дефицит бюджета как центрального правительства, так и местных самоуправлений усугубился. Рост дефицита в основном был обусловлен увеличившимися расходами на оборону.
Кроме того, увеличились расходы на рабочую силу, в центральном правительстве выросли инвестиции и расходы на социальные пособия, преимущественно на пенсии и семейные пособия. Ввиду роста расходов на рабочую силу увеличилось поступление налогов на рабочую силу, что увеличило доходы государства. Единственным подсектором, который завершил прошлый год с профицитом, были фонды социального страхования: там доходы превысили расходы, и профицит бюджета составил 181 миллион евро.
Консолидированный государственный долг (т.н. Маастрихтский долг[3]) вырос и к концу года составил 7,4 миллиарда евро, т.е. 19,6% от ВВП. Увеличению долга способствовали как центральное правительство, так и местные самоуправления. Из долговых обязательств более всего увеличились как краткосрочные, так и долгосрочные обязательства по облигациям, соответственно на 171 миллион евро (49%) и 490 миллионов евро (19%).
Уровень обязательств, связанных с долгосрочными кредитами, существенно не вырос (рост составил 80 миллионов евро, т.е. 2%). Уровень долговых обязательств правительственного сектора по отношению к ВВП в годовом сравнении вырос с 18,5% до 19,6%.
Если взглянуть на уровень долговых обязательств подсекторов поближе, то можно заметить, что общий долг центрального правительства по сравнению с предыдущим годом вырос на 11% и к концу года составил 7,5 миллиарда евро. Более всего, а именно на 23%, вырос объем облигаций, поскольку в 2023 году государство выпустило дополнительные краткосрочные облигации и увеличило на 500 миллионов евро объем выпущенных в 2022 году 10-летних облигаций. К концу года объем облигаций достиг 3,6 миллиарда евро (в конце 2022 года — 2,9 миллиарда евро).
Объем долгосрочных долговых обязательств немного уменьшился и к концу года составил 2,6 миллиарда евро (годом ранее — 2,7 миллиарда евро). Доля внешнего долга, т.е. долговых обязательств центрального правительства перед остальным миром, составила 71%. Обязательства центрального правительства перед фондами социального страхования выросли до 1,3 миллиарда евро.
Общая задолженность местных самоуправлений к концу года составила 1,1 миллиарда евро, увеличившись за год на 15%. За ростом долга стоит увеличение обязательств по долгосрочным кредитам на 18%. При этом продолжилась тенденция к сокращению объема долгосрочных облигаций: за год их объем уменьшился почти на одну пятую. Доля внешнего долга по сравнению с предыдущим годом осталась на том же уровне, составив 27% от задолженностей местных самоуправлений.
Фонды социального страхования, т.е. Касса здоровья и Касса по безработице, в долге правительственного сектора не участвовали.