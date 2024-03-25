Renault и Volvo будут совместно выпускать электрофургоны

После предварительных соглашений о совместном предприятии, подписанных 6 октября 2023 года, Renault Group и Volvo Group получили необходимые регуляторные разрешения для официального запуска новой компании полностью электрических фургонов на основе платформы программно-определяемого автомобиля (SDV) и ее специальные услуги.

Новая компания будет работать в сегменте городской логистики и будет базироваться во Франции. Renault Group и Volvo Group планируют инвестировать в нее 300 миллионов евро в течение следующих трех лет.

Новое семейство полностью электрических фургонов, оснащенных SDV, будет представлено новой компанией. Производство первого фургона планируется начать в 2026 году. Никаких изображений будущего транспорта нет.

Ранее сообщалось, что новая генерация электрофургонов будет построена на так называемой «платформе скейтборда». Она создана таким образом, чтобы обеспечить модульность для различных типов кузовов по низкой цене. Транспортные средства будут использовать электрическую систему 800 В, чтобы обеспечить возможность быстрой зарядки, будут доступны различные варианты аккумуляторов

Благодаря применению программно-определяемой архитектуры автомобиля, транспортное средство предложит новые возможности мониторинга для максимального повышения производительности бизнеса. Renault и Volvo утверждают, что такой подход позволит операторам автопарков снизить глобальные эксплуатационные расходы на 30%.

Renault Group представит ноу-хау для разработки и масштабного производства электрической платформы, тогда как Volvo Group использует свою клиентскую базу профессиональных логистических компаний, глобальную сеть сервисных услуг и большой опыт безотказной работы и производительности.

Volvo Group, через свое бизнес-направление Renault Trucks, и Renault Group работают вместе над легкими коммерческими автомобилями более 35 лет, материализацией чего стало распространение в обеих сетях коммерческих автомобилей Renault Master и Trafic.