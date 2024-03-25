POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Эстония закупает для Украины на украинские деньги оружие на мировых оружейных рынках

Между министерствами обороны Эстонии и Украины существует договоренность о том, что Эстония будет помогать украинцам в деятельности по закупкам, сообщил Postimees министр обороны Ханно Певкур, посетивший Киев на прошлой неделе.

«Мы занимаемся закупками для Украины, - сказал Певкур. - Все делается на деньги Украины. В общем, мы делаем закупки, и товар доходит до польско-украинской границы».

С эстонской стороны закупки, запрошенные Украиной, организует центр оборонных инвестиций, действующий в структуре Министерства обороны. У центра есть необходимые контакты в мире для закупок. Недавно руководство центра ездило в Киев, чтобы обсудить с Минобороны Украины, какие еще закупки украинцы хотят сделать с эстонской помощью.

Певкур не стал говорить, какие системы вооружения Эстония помогает Украине закупить за рубежом. Была договоренность не публиковать информацию об этом. «Есть много разных вещей, которые мы помогаем получить», - добавил Певкур.

Также Певкур не стал говорить, насколько крупные по финансам закупки Эстония делает для Украины. «Есть много закупок, насчет которых ни одна из сторон не хочет раскрывать никакой информации», - сказал Певкур.

Зачем Украине вообще нужна такая посредническая деятельность при закупке вооружений и техники?

«Украина с помощью Эстонии может получать все быстрее и проще, - ответил министр обороны Эстонии. - Если говорить еще определеннее, то Украине просто сейчас есть чем заняться помимо оформления документов о закупках. У них есть деньги, им что-то нужно, и мы помогаем им это получить».

По словам Певкура, Эстония - одна из немногих стран, к которым Украина обратилась за такой помощью. Среди этих стран Польша, Эстония и некоторые другие государства.

«Во-первых, у нас очень хорошая команда, которая занимается этими закупками, - стал перечислять Певкур причины, по которым Украина обратилась к Эстонии за помощью в закупках. - У нас очень хорошие связи по всему миру. У нас есть возможность все согласовать и доставить, и логистика очень хорошая».