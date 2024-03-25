В понедельник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над бывшим членом Рийгикогу Мартином Репинским, которого обвиняют в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием.
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Фото и видео ⟩ Мартин Репинский предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и присвоении (1)
В обвинении фигурируют не только его предположительные злоупотребления в нецелевом использовании компенсаций на расходы члена Рийгикогу, но и злоупотребление доверием в бытность работы Йыхвиским волостным старейшиной.