Никакой новой заслуживающей доверия информации о теракте в Подмосковье не появилось. Основные дискуссии идут о том, почему российские власти отреагировали на предупреждения с серьезным опозданием. Следует учитывать, что Путин публично заявлял, что угрозы теракта не существует и что это ложная информация.
В такой стране, как Россия, это означает, что вся система безопасности ориентирована на игнорирование противоречащей позиции властей информации. Что еще более важно, из-за продолжающейся войны в Украине все российские службы внутренней безопасности вынуждены выделять очень большие ресурсы на обеспечение безопасности на оккупированных территориях, где, как известно, украинское партизанское движение очень активно.
На прошлой неделе и на оккупированных территориях прошли президентские выборы, что, в свою очередь, потребовало от российских служб внутренней безопасности выделения дополнительных человеческих ресурсов. Видеозаписи нападений на многочисленные избирательные участки во время выборов президента России подтверждают, что на избирательных участках в России практически не было охраны со стороны полиции. Это указывает на присутствие значительной части сил безопасности в зоне боевых действий.
За последний месяц Украине удалось дестабилизировать ситуацию в Белгородской и Курской областях, что, в свою очередь, требует дополнительных усилий со стороны спецслужб. Но, вероятно, есть и другие обстоятельства, которые в совокупности стали причиной полного провала российских государственных структур.
Разрушительный день для России
Россия заявила, что не сможет поставить Индии обещанные системы ПВО С-400 в установленные сроки. Собственная автономная система ПВО является одним из основных компонентов российского стратегического сдерживания. Имеется достаточно доказательств того, что Россия не способна обеспечить системами ПВО стратегически важные точки своей страны, не говоря уже о ПВО для всей российской территории.