ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия понесла в Крыму огромные потери, Черноморский флот РФ оказался не у дел

Российская оборонная промышленность явно испытывает трудности с производством систем ПВО, да и их качество тоже вызывает вопросы. Пока Россия продолжает войну в Украине, можно быть уверенным, что страны, уже оплатившие или заказавшие у России системы ПВО, не получат желаемых заказов.

Выяснилось, что вчерашняя украинская атака в Крыму привела к исключительно большим потерям для России. В Гвардейске, близ Симферополя, пострадал крупный склад топлива. Получила подтверждение информация об уничтожении в Севастополе центра связи Черноморского флота. В таком центре связи обычно присутствует от пары десятков до полусотни сотрудников. По предварительным данным, в порту Севастополя были подбиты два десантных корабля класса Ropucha - «Ямал» и «Азов». О точных масштабах повреждений этих кораблей пока ничего неизвестно, но маловероятно, что эти корабли удастся восстановить в ходе этой войны. В строю остались лишь три таких десантных корабля, в связи с чем Черноморский флот РФ лишился возможности проводить десантные операции.

Это также означает, что в случае разрушения Крымского моста возможности России справиться с логистикой армии в Крыму будут весьма существенно ограничены. По предварительной информации, при атаке на аэродром Бельбек был уничтожен истребитель Су-27. По информации, распространенной в СМИ, атака была осуществлена ракетами Storm Shadow, и нет никаких признаков того, что российские ПВО смогли их сбить.