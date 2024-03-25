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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия понесла в Крыму огромные потери, Черноморский флот РФ оказался не у дел

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • В Гвардейске под Симферополем пострадал крупный топливный резервуар
  • Получила подтверждение информация об уничтожении в Севастополе центра связи Черноморского флота РФ
  • По предварительной информации, при атаке на аэродром Бельбек был уничтожен истребитель Су-27

Черноморский флот РФ потерял возможность проводить десантные операции, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Никакой новой заслуживающей доверия информации о теракте в Подмосковье не появилось. Основные дискуссии идут о том, почему российские власти отреагировали на предупреждения с серьезным опозданием. Следует учитывать, что Путин публично заявлял, что угрозы теракта не существует и что это ложная информация.

В такой стране, как Россия, это означает, что вся система безопасности ориентирована на игнорирование противоречащей позиции властей информации. Что еще более важно, из-за продолжающейся войны в Украине все российские службы внутренней безопасности вынуждены выделять очень большие ресурсы на обеспечение безопасности на оккупированных территориях, где, как известно, украинское партизанское движение очень активно.

На прошлой неделе и на оккупированных территориях прошли президентские выборы, что, в свою очередь, потребовало от российских служб внутренней безопасности выделения дополнительных человеческих ресурсов. Видеозаписи нападений на многочисленные избирательные участки во время выборов президента России подтверждают, что на избирательных участках в России практически не было охраны со стороны полиции. Это указывает на присутствие значительной части сил безопасности в зоне боевых действий.

За последний месяц Украине удалось дестабилизировать ситуацию в Белгородской и Курской областях, что, в свою очередь, требует дополнительных усилий со стороны спецслужб. Но, вероятно, есть и другие обстоятельства, которые в совокупности стали причиной полного провала российских государственных структур.

Разрушительный день для России

Россия заявила, что не сможет поставить Индии обещанные системы ПВО С-400 в установленные сроки. Собственная автономная система ПВО является одним из основных компонентов российского стратегического сдерживания. Имеется достаточно доказательств того, что Россия не способна обеспечить системами ПВО стратегически важные точки своей страны, не говоря уже о ПВО для всей российской территории.

Российская оборонная промышленность явно испытывает трудности с производством систем ПВО, да и их качество тоже вызывает вопросы. Пока Россия продолжает войну в Украине, можно быть уверенным, что страны, уже оплатившие или заказавшие у России системы ПВО, не получат желаемых заказов.

Выяснилось, что вчерашняя украинская атака в Крыму привела к исключительно большим потерям для России. В Гвардейске, близ Симферополя, пострадал крупный склад топлива. Получила подтверждение информация об уничтожении в Севастополе центра связи Черноморского флота. В таком центре связи обычно присутствует от пары десятков до полусотни сотрудников. По предварительным данным, в порту Севастополя были подбиты два десантных корабля класса Ropucha - «Ямал» и «Азов». О точных масштабах повреждений этих кораблей пока ничего неизвестно, но маловероятно, что эти корабли удастся восстановить в ходе этой войны. В строю остались лишь три таких десантных корабля, в связи с чем Черноморский флот РФ лишился возможности проводить десантные операции.

Это также означает, что в случае разрушения Крымского моста возможности России справиться с логистикой армии в Крыму будут весьма существенно ограничены. По предварительной информации, при атаке на аэродром Бельбек был уничтожен истребитель Су-27. По информации, распространенной в СМИ, атака была осуществлена ракетами Storm Shadow, и нет никаких признаков того, что российские ПВО смогли их сбить.

На электростанции в Новочеркасске в Ростовской области, что на юге России, произошел взрыв. Электростанция, по словам местных жителей, подверглась атаке беспилотников. По предварительным данным, работа электростанции частично приостановлена. Можно предположить, что Украина отвечает России на ее последние атаки и сигнализирует о том, что она также может начать разрушать российскую электрическую инфраструктуру.

Российские атаки

Хранилища жидкого топлива во Львовской области, судя по всему, серьезно пострадали в результате вчерашнего российского ракетного удара. Серьезные проблемы возникли в Харькове, Кривом Роге и Одессе, подвергшихся российским ракетным обстрелам. В Одесской области иранские дроны сегодня ночью вновь атаковали электростанцию, имеются попадания, в городе наблюдается частичное отключение электроэнергии.

На фронтах основные направления наступления российской армии остаются теми же, что и прежде.

В направлении Сватово и Северодонецка части российской армии продолжили наступательные действия у южной части линии фронта, в районе Лимана и села Белогоровка. Ситуация остается неизменной.

У Бахмута количество российских наступательных действий уменьшилось, а южнее города произошли отдельные бесплодные российские попытки завязать разведывательные бои.

В Донецкой области российские подразделения продолжают активные атаки юго-западнее города, однако украинским силам пока удается их отбивать. Атаки в районе Авдеевки до некоторой степени потеряли энергию.

На Южном фронте атаки российских сил вчера были менее активными и не принесли иных результатов, кроме потерь. На восточном берегу Днепра российские войска предприняли одну безуспешную попытку прорвать украинские позиции.

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