Греэте Вески, ученица восьмого класса Общей гимназии Кунда, живет в доме, в котором когда-то давно жила семья: Марие, ее муж Аугуст и их дочурка Вайке. Мартовская депортация навсегда разрушила их счастливую жизнь. Прошли годы. Десять лет назад в этом доме поселилась Греэте, и теперь она пишет письмо прежней хозяйке.
История вашей любви была прекрасна, пока ваши пути не разошлись
Эссе опубликовано в рамках конкурса "Письмо депортированному", который организован Postimees и Эстонским институтом исторической памяти. 25 марта Эстония вспоминает жертв советской депортации 1949 года
Дорогая Марие!
Вы со мной даже не знакомы, но я должна написать Вам, и я надеюсь, что это письмо поможет Вам пережить время, когда вы находитесь вдали от родины.
В Эстонии еще холодно, но я уже несколько раз сумела насладиться теплом нежных солнечных лучей. Папа говорит, что зима в этом году была суровая, показала зубы. Обычно февраль самый холодный месяц в году, но в этот раз самым холодным оказался январь. Но мы пережили все, что принесла нам зима. Я надеюсь, что у вас погода была более приятной, и Вам не пришлось пережить ничего хуже того, что уже пришлось пережить.
Когда десять лет назад мы переехали в этот дом, мы с папой нашли письма, спрятанные между потолочными балками. Это была любовная переписка между Вами и Аугустом. Пару дней назад я их вновь перечитала и была совершенно поражена тем, насколько искренне и мило вы писали друг другу во время, когда Ваш любимый служил в армии в России. Я буквально проглотила эти строки, поскольку сейчас уже давно нет такого языка, да и письма любимым уже не пишут. Ваша история любви была так прекрасна, пока ваши пути не разошлись. Вы поехали в Сибирь, Аугуст же пропал без вести.
Мы многое изменили в вашем доме, но очень его бережем. Старую пристройку снесли, поскольку она стала опасной, но планируем скоро построить новую. Я уже жду, когда зацветут яблони. Когда я смотрю на закат, у меня всегда наворачиваются на глаза слезы, я каждый раз думаю о Вас и я бы хотела как-то Вам помочь.
На уроке литературы нам дали почитать стихотворения поэтов вашего времени. Я наслаждалась каждой минутой этого урока. Читая стихотворение Марие Ундер «Рождественское поздравление 1941» или трагическую историю любви Бетти Алвер и Хейти Тальвика, ловила себя на мысли о том, как же мне повезло, что я живу в свободной Эстонии. Знаю, что люди, которые были частью того тяжелого времени, помогли Эстонии стать независимой, и теперь я могу свободно жить на своей родине. Это дает ощущение безопасности, поскольку мне больше не нужно бояться, что однажды кто-то может просто ворваться в мой дом и отправить меня куда-то далеко - так же, как когда-то это сделали с Вами. Вы самая сильная женщина, которую я знаю.
Сидя здесь на подоконнике, пишу это письмо и смотрю в окно, представляя Вас – как вы здесь живете и работаете. Весной нужно многое сделать. Вы с граблями, Аугуст неподалеку что-то строит, а маленькая Вайке играет в песочнице. У вас тут такой прекрасный хутор и вы выглядите очень счастливыми. Если бы не наступил тот кошмарный день, когда вас погрузили в теплушки и отправили в Сибирь, возможно, мы сумели когда-нибудь встретиться.
Хотя мы никогда не встречались, мне кажется, мы в какой-то степени родственные души. Я ощущаю Ваше присутствие здесь – в доме, где вы когда-то жили со своим мужем и дочуркой. Обещаю Вам, что долго-долго буду хранить в своем сердце память о Вас.
Искренне Ваша,
Греэте Вески