История вашей любви была прекрасна, пока ваши пути не разошлись

Мы многое изменили в вашем доме, но очень его бережем. Старую пристройку снесли, поскольку она стала опасной, но планируем скоро построить новую. Я уже жду, когда зацветут яблони. Когда я смотрю на закат, у меня всегда наворачиваются на глаза слезы, я каждый раз думаю о Вас и я бы хотела как-то Вам помочь.

На уроке литературы нам дали почитать стихотворения поэтов вашего времени. Я наслаждалась каждой минутой этого урока. Читая стихотворение Марие Ундер «Рождественское поздравление 1941» или трагическую историю любви Бетти Алвер и Хейти Тальвика, ловила себя на мысли о том, как же мне повезло, что я живу в свободной Эстонии. Знаю, что люди, которые были частью того тяжелого времени, помогли Эстонии стать независимой, и теперь я могу свободно жить на своей родине. Это дает ощущение безопасности, поскольку мне больше не нужно бояться, что однажды кто-то может просто ворваться в мой дом и отправить меня куда-то далеко - так же, как когда-то это сделали с Вами. Вы самая сильная женщина, которую я знаю.

Сидя здесь на подоконнике, пишу это письмо и смотрю в окно, представляя Вас – как вы здесь живете и работаете. Весной нужно многое сделать. Вы с граблями, Аугуст неподалеку что-то строит, а маленькая Вайке играет в песочнице. У вас тут такой прекрасный хутор и вы выглядите очень счастливыми. Если бы не наступил тот кошмарный день, когда вас погрузили в теплушки и отправили в Сибирь, возможно, мы сумели когда-нибудь встретиться.

Хотя мы никогда не встречались, мне кажется, мы в какой-то степени родственные души. Я ощущаю Ваше присутствие здесь – в доме, где вы когда-то жили со своим мужем и дочуркой. Обещаю Вам, что долго-долго буду хранить в своем сердце память о Вас.

Искренне Ваша,

Греэте Вески