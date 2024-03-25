Гибель человека в водном центре: прокуратура обвинила сотрудника в халатности

Согласно обвинению, сотрудник Tervise Paradiis, отвечавший за работу дежурных инструкторов, нарушил установленную его должностной инструкцией обязанность по обеспечению безопасности клиентов и тем самым стал причиной смерти человека по неосторожности.

По данным прокуратуры, обнаруженные в ходе уголовного производства доказательства свидетельствуют о том, что сотрудник Tervise Paradiis отвечал за график работы дежурных инструкторов водного центра и должен был обеспечивать замену на случай, если дежурный инструктор не сможет работа по графику.