Прокуратура предъявила предприятию Tervise Paradiis и одному из его сотрудников обвинение в халатности, повлекшей смерть по неосторожности, поскольку год назад в принадлежащем этому предприятию водном центре в Пярну утонул 27-летний мужчина, пишет Pärnu Postimees.
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Гибель человека в водном центре: прокуратура обвинила сотрудника в халатности
Согласно обвинению, сотрудник Tervise Paradiis, отвечавший за работу дежурных инструкторов, нарушил установленную его должностной инструкцией обязанность по обеспечению безопасности клиентов и тем самым стал причиной смерти человека по неосторожности.