Учителей в Ида-Вирумаа научат быть предпринимателями

Новую программу запускает компания Bizplay в сотрудничестве с образовательными организациями Ettevõtlusküla и Hariduskopter. Совместный проект включает в себя несколько тренингов и семинаров, предназначенных для учителей и молодежных работников, а также студентов, которые хотят стать игровыми инструкторами. В рамках проекта также проводятся практические бизнес-симуляции, которые не только укрепляют бизнес-знания участников, но и учат их передавать этот опыт.

Целью является повышение уверенности преподавателей и молодежных работников в использовании бизнес-симуляций, а также продвижение предпринимательских ценностей и навыков среди молодежи.

Реализацию программы поддерживают учреждения Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA и Startup Estonia. Руководитель регионального стартап-предпринимательства из Startup Estonia Элина Дубова отметила, что для развития Ида-Вирумаа очень важно, чтобы в регионе подрастало новое предприимчивое поколение, которое знает ценность деньгам.

По словам руководителя проектов в Ettevõtlusküla Эвелин Рятсеп, финансовая поддержка данной инициативы является для организаторов признанием их инновационного подхода в области продвижения обучения предпринимательству.

«Поддержка позволяет нам предложить учителям и специалистам по работе с молодежью тщательно продуманное обучение, которое сосредотачивается на эффективном использовании бизнес-симуляций в образовании. Это значительный шаг в развитии предпринимательства в образовательном секторе, который способствует развитию предпринимательских навыков у молодежи», - сказала Рятсеп.