ДЕПУТАТ РИЙГИКОГУ ⟩ Таллинн стал анклавом «Русского мира», а должен быть Европой

Кармический долг Ратаса
С уходом Таллинна из-под власти немцев в 1904 году началась профессиональная политическая жизнь эстонцев. Сейчас все чаще кажется, что выглядящая окончательной потеря (даже просто передача) столицы в 2019 году является предвестником чего-то худшего. Юри Ратасу, ныне патриоту, должно быть, казалось, что власть на Тоомпеа стоит того, чтобы выпустить из рук эстонцев власть в Таллинне.
Власть в столице, которую удавалось почти непрерывно удерживать в руках местных свободных граждан с 1248 года, и в руках эстонцев - с 1904 года, даже во времена Сталина и Брежнева, и в каком-то смысле - даже во времена Сависаара и Ааса, оказалась в руках команды, которая сделала Таллинн в 2020 году столицей «Тотального диктанта» или «Русского мира». К счастью, теперь Ратас может выплатить свой кармический долг.
До сих пор эстонские проевропейские политические партии, похоже, отказывались от Таллинна. Говорят о велосипедах и необходимости озеленять парковки, немного об общественном транспорте и местах в детских садах, но серьезные вопросы, вопросы курса развития города, остаются нерешенными - по крайней мере, между выборами.
Курс развития города определяется не только несколькими современными политическими взглядами, хотя их отсутствие тоже может характеризовать его. Курс города определяется общим настроем его руководителей, видением будущего и ответами на большие вопросы развития (большие вопросы, кстати, не обязательно состоят и выражают себя только в больших вещах, потому что в деталях часто скрывается дьявол, но об этом в другой раз). Городское планирование, порядок, общественный транспорт, новая архитектура, озеленение, сеть школ и т. д. никогда не будут реализованы, пока не будет четкого курса города, идеи города, запроса на определенную принадлежность. Идентитета Таллинна.