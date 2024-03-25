ДЕПУТАТ РИЙГИКОГУ ⟩ Таллинн стал анклавом «Русского мира», а должен быть Европой

Лесной брат Альберт Козенкраниус в 1955 году, незадолго до того как исполнилось десять лет его деятельности как лесного брата, записал в своем дневнике: «Я должен избавиться от этих кровососов, я десять лет хранил прекрасный эстонский флаг как свое самое драгоценное сокровище. Было бы очень приятно однажды поднять его над своим домом».

В думах о Таллинне

Эти строки приходят на ум, когда я думаю о судьбе места моего рождения и родного города. Здесь радости освобождения приходится ждать уже двадцать лет. Даже в Риге, где электорат пока сложнее, чем в Таллинне, несколько лет назад удалось собрать прозападные силы и сделать курс столицы общим с курсом Латвии.

В политической истории Эстонии сила Таллинна, курс Таллинна всегда играли определяющую роль. На протяжении веков Таллинн представлял собой морскую, европейскую, свободную и открытую сторону в ставшем для Эстонии проклятием дуализме. Здесь пахло корабельным дегтем, специями из далеких стран, вином из Южной Европы, и довольно рано запахло и кофе. В деревне же все еще царил запах крепостного пота, мутного пива и свинины.