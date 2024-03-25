Пропавшая в Таллинне 12-летняя девочка найдена

«Большое спасибо всем более чем четырем тысячам человек, которые поделились сообщением о поиске, всем неравнодушным людям, позвонившим по круглосуточному телефону SA Kadunud, персоналу школы, друзьям девочки, газете Postimees и всем, кто помогал искать», - прокомментировал исполнительный директор SA Kadunud Ааре Рюйтель.

Напомним, что SA Kadunud опубликовал в социальных сетях призыв о помощи в поиске 12-летней Лисандры. Последний раз ее видели вчера в районе парка Тондилоо в Ласнамяэ, где она проводила время с подругой.

Лисандра пропала после того, как в парке Тондилоо распрощалась со своей подругой и, по одной из версий, должна была отправиться в Ыйсмяэ. Но до Ыйсмяэ она не добралась.

Также девочка не вернулась домой и сегодня утром не пришла в школу.