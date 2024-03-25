Важна любая зацепка: SA Kadunud ищет пропавшую в Таллинне 12-летнюю девочку

SA Kadunud ищет пропавшую 24 марта в районе парка Тондилоо в Ласнамяэ 12-летнюю Лисандру. Рост девочки - 163 см, у нее русые волосы, концы которых окрашены в розовый цвет. Она была одета в куртку с капюшоном неоново-зеленого или голубоватого цвета.

Лисандра пропала после того, как в парке Тондилоо распрощалась со своей подругой и, по одной из версий, должна была отправиться в Ыйсмяэ. Но до Ыйсмяэ она не добралась.

Также девочка не вернулась домой и сегодня утром не пришла в школу. Близкие обеспокоены, что ее жизнь может быть в опасности.

«Просим всех, кто видел Лисандру в воскресенье после 16:00 в Ласнамяэ, Йысмяэ или в другом районе, обязательно связаться с фондом Kadunud по телефону 661 6776, который работает 24/7», - пишет SA Kadunud в социальных сетях.

Мы также связались с исполнительным директором SA Kadunud Ааре Рюйтелем, по словам которого, важна любая зацепка. «В настоящий момент больше информации нет», - сказал он.