Только в одном из действующих в Эстонии банков процент по вкладам превышает февральскую инфляцию в 4,2%. Однако не факт, что вклады в одном банке будут обеспечивать более высокую процентную ставку на протяжении разных периодов. Стоит изучить разные варианты.
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Сравнение ⟩ В Эстонии нет ни одного хорошего банка для вкладов
Процентная ставка по годовому вкладу в TBB, небольшом банке, который также является старейшим в Эстонии, составляет 4,5%, что выше февральской инфляции. В банке Holm процентная ставка по годовому вкладу равна инфляции. Во всех остальных случаях вклады не приносят прибыли.