Сравнение ⟩ В Эстонии нет ни одного хорошего банка для вкладов

Только в одном из действующих в Эстонии банков процент по вкладам превышает февральскую инфляцию в 4,2%. Однако не факт, что вклады в одном банке будут обеспечивать более высокую процентную ставку на протяжении разных периодов. Стоит изучить разные варианты.