Крупнейшая в мире регата учебных парусных судов Tallinn Ships Races ищет волонтеров. Мероприятие пройдет в Таллинне этим летом.
Экологический воин и сухопутный матрос: Tallinn Ships Races набирает волонтеров
С 11 по 14 июля Таллинн принимает у себя Tallinn Ships Races. Для организации этого масштабного летнего мероприятия город приглашает всех желающих в возрасте от 16 лет стать волонтерами морского фестиваля.
Всего ищется до 500 волонтеров, которые помогут обеспечить бесперебойную работу фестиваля как до, так и во время его проведения. Сообщается, что волонтеры могут попробовать себя в необычных ролях: капитана, отвечающего за сотрудничество, инфоюнги, маскота, швартовщика, разгрузчика, экологического воина, курсопрокладчика и сухопутного матроса.
«Невозможно переоценить вклад, который в культурную и спортивную жизнь Таллинна вносят волонтеры, - говорит вице-мэр Таллинна Каарель Оя. - Я искренне и от всей души восхищаюсь их работой и приглашаю всех желающих присоединиться и к работе над этим зрелищным мероприятием. Участие в нем позволит получить неоценимый опыт организации крупного международного события, завести новые знакомства по обе стороны моря. А ещё Tall Ship Races открывает уникальную возможность увидеть изнутри жизнь и работу команд крупнейших парусных судов мира».
Ранее Таллинн привлекал волонтеров, например, для организации Таллиннских Дней моря. Вивиан Тамм – одна из волонтеров, принимавших участие работе этой команды в прошлом году, советует всем желающим воспользоваться возможностью получить подобный опыт. «Да, порой дни были долгими и утомительными, наполненными интенсивным общением и хлопотами. Но все это с лихвой компенсировалось возможностью провести целый день у моря, а общение с другими волонтёрами дарило заряд позитива и веселья. Одним из самых ярких моментов для меня стала спонтанная прогулка по Таллиннскому заливу, которую в конце дня предложил совершить капитан порта Лётной гавани всем волонтерам, дежурившим на моем причале», - добавила она.
По словам участвовавшей в том же мероприятии в прошлом году Кристеллы Мянник, команда организаторов очень поддерживала ее, а волонтерская работа помогла отшлифовать языковые и коммуникативные навыки. «Участие в Морских днях не только подарило мне незабываемые впечатления, но и расширило круг знакомств - с некоторыми из новых друзей я общаюсь до сих пор. Рекомендую всем попробовать себя в роли волонтера - и молодым людям, и людям постарше. Если вы хотите внести свой вклад в проведение одного из крупнейших морских мероприятий в Эстонии, познакомить других людей со своей родиной, это ваш шанс!» – сказала Мянник.
Прием заявок от волонтеров продолжится до момента, пока не будут найдены все необходимые помощники. Крайний срок для подачи заявки – 25 апреля 2024 года. Принять участие в волонтерской программе могут лица старше 16 лет, верхнего предела возраста нет.
Во время парусной регаты город Таллинн организует морской праздник в Лётной гавани, порту Ноблесснера и Старом Порту. Помимо Таллинна, регату Tall Ships Races 2024 примут Клайпеда в Литве, Хельсинки и Турку в Финляндии, Мариехамн на Аландских островах и Щецин в Польше.