Экологический воин и сухопутный матрос: Tallinn Ships Races набирает волонтеров

По словам участвовавшей в том же мероприятии в прошлом году Кристеллы Мянник, команда организаторов очень поддерживала ее, а волонтерская работа помогла отшлифовать языковые и коммуникативные навыки. «Участие в Морских днях не только подарило мне незабываемые впечатления, но и расширило круг знакомств - с некоторыми из новых друзей я общаюсь до сих пор. Рекомендую всем попробовать себя в роли волонтера - и молодым людям, и людям постарше. Если вы хотите внести свой вклад в проведение одного из крупнейших морских мероприятий в Эстонии, познакомить других людей со своей родиной, это ваш шанс!» – сказала Мянник.