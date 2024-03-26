Выдержки из беседы:

- Еще недавно социал-демократы противились разрушению правящей коалиции в Таллинне. По вашей оценке, что же так резко изменило настроения в рядах влиятельных соцдемов, только ли решение Таллиннского окружного суда по делу «Порто Франко», или же это решение было скорее только удобным поводом?

- Я склоняюсь к тому, что настоящие обсуждения о том, что власть должна поменяться, начались именно после вынесения решения окружного суда. Из решения окружного суда следует, что таллиннская городская власть или Центристская партия торговали влиянием, а это является коррупцией.

Земля под Porto Franco утратила в цене полмиллиона евро по решению таллиннского городского управления, и в это же самое время Михаил Кылварт был у власти. Вскоре после этого партия получила пожертвование от связанного с проектом бизнсмена в размере 120 000 евро. И вот спустя два года окружной суд решил, что все-таки это была коррупция.

Да, верны заявления тех людей, кто напоминает, что еще Государственный суд может рассмотреть это дело. Но возьмет ли он вообще его в производство? Будет ли смягчение решения, или оно останется таким же? Но это действительно еще не законченная история, в этом центристы и другие комментаторы правы.