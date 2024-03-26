Во вторник утром Таллиннское горсобрание большинством голосов высказалось за отставку с поста мэра столицы председателя Центристской партии Михаила Кылварта. О том, каковы вероятные очертания новой власти в столице и как будут выглядеть ее возможные первые важные решения, в студии Postimees порассуждал Алексей Яшин, член правления «Ээсти 200», партии, которая почти наверняка примет участие в создании новой городской коалиции.
Студия Postimees: отменит ли новая столичная власть бесплатный транспорт и пособия? Что будет со школами и городскими СМИ? (3)
Выдержки из беседы:
- Еще недавно социал-демократы противились разрушению правящей коалиции в Таллинне. По вашей оценке, что же так резко изменило настроения в рядах влиятельных соцдемов, только ли решение Таллиннского окружного суда по делу «Порто Франко», или же это решение было скорее только удобным поводом?
- Я склоняюсь к тому, что настоящие обсуждения о том, что власть должна поменяться, начались именно после вынесения решения окружного суда. Из решения окружного суда следует, что таллиннская городская власть или Центристская партия торговали влиянием, а это является коррупцией.
Земля под Porto Franco утратила в цене полмиллиона евро по решению таллиннского городского управления, и в это же самое время Михаил Кылварт был у власти. Вскоре после этого партия получила пожертвование от связанного с проектом бизнсмена в размере 120 000 евро. И вот спустя два года окружной суд решил, что все-таки это была коррупция.
Да, верны заявления тех людей, кто напоминает, что еще Государственный суд может рассмотреть это дело. Но возьмет ли он вообще его в производство? Будет ли смягчение решения, или оно останется таким же? Но это действительно еще не законченная история, в этом центристы и другие комментаторы правы.
Но у суда на столе были серьезные доказательства, и Михаил Кылварт был упомянут в этом судебном деле 130 раз. Это очень серьезно. Даже если все связанные с этим делом люди не виноваты, это все равно оставляет очень тяжелый отпечаток. Это вызывает тяжелое ощущение у людей, которые хотят, чтобы власть в городе была прозрачной. Чтобы не было коррупции, чтобы были понятные решения. А не так, что бизнесмен заплатил и получил нужные ему решения.
Я думаю, что это и стало камнем преткновения для работы действовавшей коалиции. Я увидел изменение отношения у многих социал-демократов именно после всего этого.
В остальном можно говорить про другие темы, про политизированность городского аппарата, пропаганду в городских СМИ, про недостаточность инвестиций в образование, про то, что Таллинн смотрит на образование не как на приоритет. Про городское пространство, которое предназначено для машин, а не для людей. Это все дебатируемо, кто-то скажет, что городская власть не справилась с этими вопросами, кто-то скажет, что все было нормально и пусть так и оставалось бы, но главный фактор, изменивший все, это все-таки именно решение окружного суда.
- Журналисты нашего издания провели уличный опрос в Ласнамяэ на тему смены власти в Таллинне, в ходе которого многие жители поделились своими опасениями в связи с происходящим. Попрошу вас прокомментировать некоторые из этих мыслей. Есть страх, что новая власть отменит городские пособия и введет городские налоги…
- Впервые о таких опасениях я услышал из уст наших политических оппонентов. В основном, из уст центристов, которые раздували эту тему на протяжении последних недель. Я думаю, что люди просто переняли такое отношение, такой посыл.
Официальные коалиционные переговоры еще не начались, пока происходило то, что можно назвать предпереговорами, и я в них участвовал. И на основании того, что там звучало, я могу сказать, что какими-то индикациями четыре партии уже обменялись. И для некоторых из этих партий очень важно не повышать никаких сборов и налогов. Но все это еще будет обсуждаться. Пока я могу сказать, что эти темы просто были обозначены.
Налогом, который у городских властей есть возможность поднять, является налог на землю. Государство приняло решение, что местные самоуправления имеют право взимать этот налог в большем объеме с жителей. Некоторые партии дали понять, что это повышение не подходит им никоим образом. Они отказались обсуждать эту тему. Посмотрим, как пойдет дальше, но я думаю, что эти позиции сохранятся.
Что касается городских льгот и пособий, то я не могу гарантировать, что все они в полном объеме останутся, но большая часть бюджета Таллинна уже укомплектована. Предыдущая управа Таллинна провела этот бюджет в горсобрании. Бюджет на этот год составлен, и никто его полностью под ноль счищать не будет. При этом я думаю, что от 80 до 85 процентов трат в бюджете Таллинна - вполне разумные.
Ведь у нас и правительства меняются, и как на уровне государства новые правительства не отменяют все эти пакеты и пособия, траты на здравоохранение, образование, соцуслуги, так это будет происходить и в городе. То, что разумно, трогать не будут. Да, возможно, какие-то вещи будут пересматриваться, но это опять же не затронет большего количества пособий и услуг.
- Кто-то из участников нашего опроса говорил, что Кылварта сняли с поста мэра по той причине, что он - не эстонец, кто-то встревожен в связи с тем, что у новой таллиннской власти не будет понимания русских. Как бы вы прокомментировали подобные беспокойства?
- Ясно, что в таком же объеме русскоязычными политиками не получится заместить всю эту городскую структуру, что была выстроена центристами. В партиях, которые начинают переговоры, русскоязычных политиков меньше. Наверное, со стороны Таллинна будет поменьше коммуникаций на русском языке.
Но если говорить о таких страхах с позиции идеологии или имиджа партий, то соцдемы и «Ээсти 200» смотрят на тему меньшинств достаточно солидарно и спокойно. Да, с началом войны темы, связанные с русским языком, эскалировались, но я думаю, что социал-демократы и «Ээсти 200» обеспечат баланс в сотрудничестве с более консервативными и даже националистичными партиями.
- Что ждет издания Pealinn и «Столица»?
- Мы видим, что с этими изданиями, а также с той частью городских медиа, которая производит телеконтент, есть проблемы. Как не заглянешь туда, там всегда молодцы те, кто у власти в Таллинне, и не молодцы - те, кто что-то плохо делает на уровне госвласти. На протяжении многих лет это можно было назвать политической пропагандой.
Там, в этих городских медийных агентствах, работает больше 30 человек. Я думаю, что Таллинну такая медийная пропаганда не нужна. Было бы даже смешно, если ею бы стали заниматься сразу четыре партии. Я думаю, стоит избавиться от этого газетного и телевизионного контента в том виде, в котором он сейчас существует. Конечно, какие-то коммуникации управы с населением должны сохраниться, в том числе и на русском языке. Но Pealinn и «Столица», вероятно, пойдут под закрытие.
- Что ждет бесплатный общественный транспорт?
- Реформа системы общественного транспорта в Таллинне обсуждается, я думаю, она обязательно будет запущена. Будут новые автобусные линии, будет множество продлений имеющихся линий до территорий ближайших к городу самоуправлений, что сделает для людей перемещения удобнее. Но все нововведения стоят денег. Можно предположить, что, допустим, первый год какой-то проект будет работать как пилотный, а на второй, если он будет сочтен удачным, за билеты начнут спрашивать плату, и я думаю, что это было бы адекватное решение. При этом льготы должны быть персонализированы, город должен защищать интересы пенсионеров, учеников, людей в тяжелом социальном положении.
- Что изменится в Таллинне в переходе на эстонское школьное образование?
- Город Таллинн дополнительно вкладывает в зарплаты учителей только 3 процента от их ставки. Такая сумма закладывается в бюджет. В среднем по Эстонии этот показатель составляет 6 процентов. Рядом с Таллинном самоуправления вкладывают до 20 и даже более процентов. Так что если мы сейчас говорим о том, что переход на эстоноязычное образование для многих школ проблематичен, что в этих школах не хватает десятков учителей, то у Таллинна есть возможности эти проблемы решать. Нужны деньги и инвестиции. У Таллинна с его огромным бюджетом есть возможности направлять в эту сферу ресурсы.
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