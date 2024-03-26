В студии Postimees Алексей Яшин: как будет выглядеть новая таллиннская власть?

- Вчера вечером депутат Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский подтвердил, что Социал-демократическая партия поддержит вотум недоверия Михаилу Кылварту. Еще недавно Осиновский высказывался в поддержку сохранения правящей коалиции, глава соцдемов Лаури Ляэнеметс говорил, что в случае распада коалиции центристов и соцдемов есть угроза прихода к власти в Таллинне коалиции центристов и EKRE. Что могло резко изменить настроения в рядах влиятельных соцдемов, только ли решение Таллиннского окружного суда по делу Porto Franco, или это решение было скорее только удобным поводом?

- Большинство фракций в горсобрании Таллинна ничуть не менее критично, чем к центристам, относится к EKRE. После того, как с уходом Игоря Грязина из рядов центристов у фракций центристов и EKRE на двоих стало меньше сорока голосов, теоретически стало возможным образовать в Таллинне коалицию без центристов и без EKRE. Реальна ли такая возможность? Не слишком ли зыбкой будет такая коалиция? Ведь даже тот же Грязин, который сейчас очень активно критикует Кылварта, имеет и явные идеологические противоречия с «Ээсти 200» и с социал-демократами…

- Партия «Отечество» очень активно критикует не только центристов. Вчера Урмас Рейнсалу сказал, что нужно воспользоваться возможностью и положить конец власти центристов и Михаила Кылварта в Таллинне, но Каю Каллас и правительство Рейнсалу критикует в последнее время едва ли не острее, чем центристов. Видна ли у «Отечества» готовность разделить дела государственные и городские? Могут ли общими у реформистов, «Ээсти 200», соцдемов и отечественников быть в горсобрании Таллинна не только позиции в отношении отставки Михаила Кылварта, но и планы на то, как управлять городом?

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