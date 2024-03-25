Маарья, мама умерла. Хладнокровно убита. И ТЫ убила ее

Сейчас Вы думаете, почему я Вам рассказываю о самом жутком периоде Вашей жизни, какого черта я снова показываю Вам Вашу жизнь. Но я лишь хочу понять Вашу боль и боль нашего народа. Я хочу попробовать сделать Ваше будущее светлее. Этим письмом я хочу вселить в Вас надежду, потому что нечто лежит у меня камнем на душе - в страхе, что правда навсегда останется скрытой из-за-того, что Маарья не осмелилась ее сказать.

Когда сегодня умерла бабушка, во мне проснулось что-то такое, что болит. Внутри меня загорелся огонь, который будет гореть до тех пор, пока я не попытаюсь заговорить. Мой долг - сказать правду, которую боялась сказать Ваша сестра. Знайте, что бабушка никогда Вас не забывала. Маарья никогда не переставала любить Вас, она никогда Вас не ненавидела. Для нее не было никого дороже Вас. Страх и стыд овладевали ею, когда она доставала конверт из деревянной шкатулки. Печальные судьбы - Ваша и Вашей мамы - в тот момент легли на ее плечи.

«Почему мне пришлось бежать, как трусихе? Мне следовало бы сражаться за своих близких на эстонской земле, но я бежала как последняя дура! Это все моя вина», — сказала мне бабушка однажды поздним вечером. Маарья не простила себя до конца жизни.