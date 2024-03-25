Ericsson начинает крупномасштабные сокращения

Поскольку 2024 год ожидается трудным с точки зрения заказов, у компании нет иного выбора, кроме как увольнять сотрудников, объясняет руководство Ericsson.

В сложных обстоятельствах клиенты делают заказы осторожно, объемы производства компании продолжают сокращаться.

В Швеции 1200 сотрудников будут уволены. Цель предстоящих сокращений - оптимизация и повышение эффективности производства.

Акции Ericsson на Стокгольмской фондовой бирже выросли на 0,1 процента до 57,48 шведских крон.

С начала года стоимость акций упала на 8,9 процента.