Ответ через 70 лет: как рассказать о свободной Эстонии тем, кто не дожил до смерти Сталина

Мама рассказывала мне, что в нашей семье все были очень настойчивыми и никогда не склоняли голову перед судьбой. Ведь братья моего деда в итоге вернулись из Сибири и начали здесь новую жизнь. И у них все получилось. Смогла бы я быть такой же молодчиной? Не знаю. Но я обещаю, что хотя бы попробую.

В Эстонии за это время многое изменилось. Я не все видела своими глазами, но много слышала об этом. Советская оккупация закончилась задолго до моего рождения, и последний российский солдат покинул Эстонию 31 августа 1994 года. С этого момента Эстония снова стала свободной. В то время у нас в ходу была эстонская крона, как до войны. Но теперь у нас уже давно евро, как во всей остальной Европе.

Эстония является членом Евросоюза и границы снова открыты, каждый может ездить куда и когда хочет. Мне кажется, это так странно, что в Эстонии было время, когда границы были закрыты. Что человек не мог свободно поехать даже на Сааремаа, не говоря уже о Финляндии. Бабушка рассказала мне, что ей нужно было получать разрешение в милиции, чтобы навестить знакомых на Сааремаа. Вместо милиции у нас теперь снова полиция, а в Эстонии есть свои силы обороны.