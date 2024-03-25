Катарийне 16 лет, она ученица Таллиннской Лиллекюлаской гимназии. В письме двоюродному деду Оскару она с гордостью рассказывает о своих несгибаемых предках и о том, как несмотря ни на что они выстояли.
Держись там, ты справишься и вскоре вернешься на родину!
Эссе опубликовано в рамках конкурса «Письмо депортированному», который организован Postimees и Эстонским институтом исторической памяти. 25 марта Эстония вспоминает жертв советской депортации 1949 года
Здравствуй, дедушка Оскар!
Меня зовут Катарийна и я пишу тебе из Эстонии. Хотя мы никогда не встречались, я с тобой знакома. Твой младший брат Атс – мой родной дедушка, и он очень много рассказывал о тебе моей маме, а мама – мне.
Мне всего 17 лет, я родилась в 21-м веке, намного позже тебя, но, пожалуйста, прочитай то, что я тебе пишу.
Знай, что вся наша семья помнит твою историю, когда ты как старший брат бесстрашно противостоял чужакам, пришедшим силой отобрать наш родовой хутор, наш скот и лесной надел. Эти хутор и лес – все было приобретено на сбережения твоих деда и отца – моих прапрадеда и прадеда – и благодаря неустанному труду их самих, их жен и детей, включая тебя. Из-за того, что ты боролся за наследие наших отцов, тебя сослали в Сибирь. В Сибирь было отправлено невообразимо много невинных людей. Знай, что вся Эстония до сих пор помнит и уважает всех депортированных. Мы не забудем несправедливость властей, не забудем депортированных, и я не забуду тебя.
Сегодня 7 марта 2024 года. Наверное, ты не поверишь, но я и наша семья – все эстонцы – теперь снова живем в свободной Эстонии. Я хочу рассказать тебе то, что знаю, и хочу, чтобы ты знал, потому что верю, что мое письмо придаст тебе там, вдали от родины, силы и надежду. Ведь я пишу тебе из будущего и могу заверить, что все еще идет вполне неплохо. Я знаю, что ты вернешься домой из Сибири. Я знаю, что тебя отпустят на родину, потому что там, в нечеловеческих условиях, ты заболел. К счастью, они даже представить не могут, из какого дерева сделаны мы, Петерсоны из вяндраских лесов. Мы не ломаемся, когда нас сбивают, мы вновь поднимаемся и выпрямляем спину.
Я знаю и то, что ты выздоровеешь - в большой беде и нужде пчелы станут твоими единственными помощниками, а черника – твоим лекарством. Ты вернешь свою силу и проживешь долгую жизнь – среди леса и пчел, которыми будешь заниматься до конца жизни. Мама рассказала мне, что ты был ее любимым дядей, потому что своим смелым поведением, высоким ростом, мощным телосложением и орлиными бровями ты был похож на вождя племени. Вернувшись из Сибири, ты берег лес и реку, на берегу которой стоял твой хутор. Ты был умным охотником, умелым рыбаком.
Мама говорила, что рядом с тобой никогда не было страшно, потому что ты был как стена – надежный и бесстрашный.
Она рассказывала, что когда маленькой девочкой гостила у тебя на хуторе, видела, как ты никогда не использовал никаких средств защиты, находясь возле ульев. И еще говорила, что пчелы – твои друзья, они берегут твое здоровье и небольшая боль ничего для тебя не значит.
Мама рассказывала, что в нашем роду нет знаменитых военных или высоких государственных чинов. Нашими предками были созидатели и предприниматели – создатели хуторов, бережливые крестьяне, строящие лучшую жизнь. Мужчины, женщины, дети – все работали и вносили свой вклад, чтобы оставить после себя что-то для того, чтобы развивать хутор и хуторскую жизнь. Ты знаешь, и я знаю – это получилось!
Докупили поля и лес. Молочное стадо и лошадей. Наши предки были героями мирного времени – они никогда не сдавались. Это история о нашем героизме – обо всех нас, о сотнях тысяч героев, миллионах жизней, когда выигрывались сражения с землей и засухой. В итоге все трудности были преодолены, чтобы дать шанс детям и внукам. Вплоть до момента, пока не пришла чужая сила и не украла все, что создавалось усилиями поколений. Когда после восстановления независимости в 1990-х годах Эстония начала возвращать нам и всем другим пострадавшим семьям имущество, от него уже мало что осталось. Теперь твоя племянница – моя мать – вновь идет по пути наших предков. Он предприниматель и защищает нашу семью так же, как ее защищал и ты, дорогой дедушка.
Я передаю тебе привет от моей мамы, которая тебя, конечно, помнит и рассказывает о тебе с гордостью. Держись там, ты справишься и вскоре вернешься на родину!
Желаю тебе всего наилучшего,
Катарийна Лаура Палометс,
ученица Таллиннской гимназии Лиллекюла.