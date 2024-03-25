Держись там, ты справишься и вскоре вернешься на родину!

Эссе опубликовано в рамках конкурса «Письмо депортированному», который организован Postimees и Эстонским институтом исторической памяти. 25 марта Эстония вспоминает жертв советской депортации 1949 года

Здравствуй, дедушка Оскар!

Меня зовут Катарийна и я пишу тебе из Эстонии. Хотя мы никогда не встречались, я с тобой знакома. Твой младший брат Атс – мой родной дедушка, и он очень много рассказывал о тебе моей маме, а мама – мне.

Мне всего 17 лет, я родилась в 21-м веке, намного позже тебя, но, пожалуйста, прочитай то, что я тебе пишу.

Знай, что вся наша семья помнит твою историю, когда ты как старший брат бесстрашно противостоял чужакам, пришедшим силой отобрать наш родовой хутор, наш скот и лесной надел. Эти хутор и лес – все было приобретено на сбережения твоих деда и отца – моих прапрадеда и прадеда – и благодаря неустанному труду их самих, их жен и детей, включая тебя. Из-за того, что ты боролся за наследие наших отцов, тебя сослали в Сибирь. В Сибирь было отправлено невообразимо много невинных людей. Знай, что вся Эстония до сих пор помнит и уважает всех депортированных. Мы не забудем несправедливость властей, не забудем депортированных, и я не забуду тебя.