Из-за забастовки в финских алкогольных магазинах заканчиваются пиво и вино

В результате логистика оказалась полностью нарушена, сообщает Iltalehti.

Как рассказывает Тино Баттилана, курирующий цепочки поставок финской государственной алкогольной сети Alko, проблемы с поставками в основном касаются легкого алкоголя.

Однако в ряде магазинов Alko уже ощущается нехватка некоторых сортов пива и вина не хватает.

С более крепкими напитками пока заметных проблем не наблюдалось, продолжает Баттилана.

По его словам, нехватку продукции продавцы пытаются компенсировать напитками других марок.

В целом же ситуация сложная, поскольку приближаются пасхальные праздники.

В Финляндии в связи с пасхальными каникулами выходные приходятся не только на пятницу, но и на понедельник.

Alko - национальная алкогольная монополия Финляндии.

Это единственная сеть магазинов в Финляндии, которая продает пиво, вино и спиртные напитки крепостью более 5,5 процента.

Обычные финские продуктовые магазины могут продавать только напитки, содержание алкоголя в которых меньше установленного лимита.

Лицензированные рестораны и бары также могут продавать более крепкий алкоголь.