В Финляндии последние две недели проходит забастовка транспортников. Первоначально забастовка должна была закончиться в выходные, однако работники решили бастовать и дальше, поскольку не было достигнуто соглашение об условиях труда.
Из-за забастовки в финских алкогольных магазинах заканчиваются пиво и вино
В результате логистика оказалась полностью нарушена, сообщает Iltalehti.
Как рассказывает Тино Баттилана, курирующий цепочки поставок финской государственной алкогольной сети Alko, проблемы с поставками в основном касаются легкого алкоголя.
Однако в ряде магазинов Alko уже ощущается нехватка некоторых сортов пива и вина не хватает.
С более крепкими напитками пока заметных проблем не наблюдалось, продолжает Баттилана.
По его словам, нехватку продукции продавцы пытаются компенсировать напитками других марок.
В целом же ситуация сложная, поскольку приближаются пасхальные праздники.
В Финляндии в связи с пасхальными каникулами выходные приходятся не только на пятницу, но и на понедельник.
Alko - национальная алкогольная монополия Финляндии.
Это единственная сеть магазинов в Финляндии, которая продает пиво, вино и спиртные напитки крепостью более 5,5 процента.
Обычные финские продуктовые магазины могут продавать только напитки, содержание алкоголя в которых меньше установленного лимита.
Лицензированные рестораны и бары также могут продавать более крепкий алкоголь.