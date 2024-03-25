Истребители НАТО пять раз сопроводили российские самолеты

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе совершили пять вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник агентству BNS Министерство обороны Литвы.