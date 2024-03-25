Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе совершили пять вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник агентству BNS Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО пять раз сопроводили российские самолеты
18 марта истребители НАТО вылетали для идентификации российского разведывательного самолета Ил-20, 19 марта - военного пассажирского самолета Ил-76, Ил-20 и тактического разведывательного самолета Су-24МР.
21 марта истребители НАТО вновь вылетали для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20.
Большинство российских самолетов летели без планов полетов, с выключенными радиолокационными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.