«Не исключено, что мы увидим, как депутаты EKRE в какой-то момент начнут доверять мэру Таллинна», - заявил Лаури Ляэнеметс журналистам ERR.

«Все думают, что вопрос в том, войдут ли социал-демократы в состав новой коалиции. Да, безусловно, социал-демократы являются, так сказать, решающим фактором. Они - главные, кто принимает решение. Однако не менее важный вопрос заключается в том, не получит ли Таллинн вместо этого коалицию Центристской партии и EKRE. За этим всем нужно очень серьезно следить», - подчеркнул Ляэнеметс.

В Таллиннском горсобрании Центристская партия имеет 33 мандата после того, как Игорь Грязин покинул ряды центристов в воскресенье, тогда как у EKRE шесть голосов.

Минимальное большинство составляет 40 мандатов, всего в Таллиннском горсобрании заседает 79 депутатов.

Хотя правящему альянсу EKRE и Центристской партии не хватает одного голоса, Ляэнеметс сообщил ERR, что избиратель, возможно, уже найден.

Как заявил сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт в эфире Raadio Kuku, он является сторонником честной борьбы.

Что касается вышедшего из партии Грязина, который утверждает, что его заставили выйти из партии, Кылварт заявил, что ничего такого на самом деле не было.

«Здесь нет смысла что-либо обсуждать. Никакого давления на Игоря со стороны Центристской партии не оказывалось. Ситуация более-менее ясна. Игорь заявил, что хочет поддержать вотум недоверия», - пояснил мэр Таллинна.

Михаил Кылварт. Фото: Madis Veltman