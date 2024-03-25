Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс не исключает, что итогом завтрашнего голосования по вотуму недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту станет коалиция Центристской партии с EKRE.
«Не исключено, что мы увидим, как депутаты EKRE в какой-то момент начнут доверять мэру Таллинна», - заявил Лаури Ляэнеметс журналистам ERR.
«Все думают, что вопрос в том, войдут ли социал-демократы в состав новой коалиции. Да, безусловно, социал-демократы являются, так сказать, решающим фактором. Они - главные, кто принимает решение. Однако не менее важный вопрос заключается в том, не получит ли Таллинн вместо этого коалицию Центристской партии и EKRE. За этим всем нужно очень серьезно следить», - подчеркнул Ляэнеметс.
В Таллиннском горсобрании Центристская партия имеет 33 мандата после того, как Игорь Грязин покинул ряды центристов в воскресенье, тогда как у EKRE шесть голосов.
Минимальное большинство составляет 40 мандатов, всего в Таллиннском горсобрании заседает 79 депутатов.
Хотя правящему альянсу EKRE и Центристской партии не хватает одного голоса, Ляэнеметс сообщил ERR, что избиратель, возможно, уже найден.
Как заявил сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт в эфире Raadio Kuku, он является сторонником честной борьбы.
Что касается вышедшего из партии Грязина, который утверждает, что его заставили выйти из партии, Кылварт заявил, что ничего такого на самом деле не было.
«Здесь нет смысла что-либо обсуждать. Никакого давления на Игоря со стороны Центристской партии не оказывалось. Ситуация более-менее ясна. Игорь заявил, что хочет поддержать вотум недоверия», - пояснил мэр Таллинна.
«Игорь ранее также голосовал не за фракцию, и у него не возникало с этим никаких проблем. У нас тоже бывают споры, и иногда люди не согласны с решениями – это нормально. Но в случае кризиса партия должна быть единой», - подчеркнул Кылварт.
Что касается предстоящего голосования по вотуму недоверия, то Михаил Кылварт не верит, что завтра кто-то из центристов его поддержит.
«Я исхожу из того, что фракция Центристской партии является самой крупной в горсобрании. У нас есть партнер – социал-демократы. Никакой официальной информации о том, что они хотят выйти из коалиционного соглашения, я не получал. Если это произойдет, мы узнаем завтра», - добавил он.
По словам Кыварта, сотрудничество с соцдемами в Таллинне является конструктивным и прочным.
Как полагает мэр Таллинна, «Отечество» и Партия реформ не в состоянии сегодня предложить что-либо в качестве альтернативы.
Будет ли лучше для страны, если на Тоомпеа правит одна коалиция, а в Таллинне ей противостоит другая? Или в обоих случаях должна быть единая власть?
«В демократии такого вопроса нет, - ответил Кылварт. - Это будут решать избиратели».
«Хорошо, что в соответствии со своими приоритетами люди могут выбирать власть в Таллинне и стране отдельно», - считает он.
Что больше всего сейчас беспокоит мэра Таллинна?
«Пробки – повседневная проблема, доставляющая неудобства. Но больше всего меня беспокоит общая экономическая ситуация с явной тенденцией к снижению. Из-за этого растет число людей, нуждающихся в помощи", - отвечает Кылварт.