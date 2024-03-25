Война не даст забыть: из 2024 года депортация видится пугающе близкой

Из шкафа выносят сине-черно-белые флаги, начинают восстанавливать монументы в честь Войны за независимость. Вновь обустраиваются хутора, создается бизнес, в магазинах все есть! Границы открываются, и эстонцы путешествуют больше, чем когда-либо прежде. О депортациях и сталинских репрессиях много говорится и пишется много, им дается правовая оценка. Несправедливо репрессированные люди получают признание и поддержку.

Но и здесь, в будущем, не все уж так хорошо. 24 февраля 2022 года Россия начинает полномасштабную войну на Украине. В Эстонию прибывают украинские беженцы. У нас дома какое-то время тоже живут мать и дочь из Днепра. Они в спешке покидали свой дом. У них с собой было немного одежды и личных вещей – точно так же, как у вас и ваших товарищей по несчастью, которых отправляли в Сибирь. Двухлетняя война не обнаруживает никаких признаков завершения. Западным странам потребовалось время, чтобы правильно понять цели и намерения России. Но Эстония сделала мудрый выбор, ибо наш народ знает, – и тому порукой ваш опыт, – какое зло могут принести люди и страны, жаждущие завоеваний.

Юри, мне сейчас 17, и я на два года моложе тебя во время депортации Сибирь. Я хочу, чтобы вы знали: то, черезо что вам с матерью пришлось пройти, не будет забыто. Эстония будущего помнит о преступлениях прошлого. В Национальном архиве сохранились сотни страниц материалов, отражающих споры о вашем «кулацком» происхождении, вашей отправке в Сибирь и вашей жизни там. Я пишу исследовательскую работу о тебе и твоей маме. Это мой небольшой вклад в то, чтобы мы ни о чем не забывали даже 75 лет спустя.

Привет из будущего

Хелена