Пенсионер девять месяцев жил в аэропорту, сотрудники ежедневно его подкармливали

83-летний Арнальдо был вынужден переехать в аэропорт, поскольку арендная плата за квартиру оказалась для него непомерно высокой, сообщает Euronews.

Сотрудники аэропорта Маркони в Болонье, седьмого по величине в Италии, фактически стали для пенсионера семьей, обеспечив его спальным мешком, кофе и едой.

Газетный киоск в аэропорту ежедневно предоставлял Арнальдо бесплатную свежую газету.

Безусловно, судьба Арнальдо напоминает злоключения персонажа Тома Хэнкса из знаменитого фильма «Терминал». Однако есть существенное различие: пенсионер застрял в аэропорту Болоньи из-за бедности, а не из-за бюрократии.

Уроженец Сицилии Арнальдо сейчас проживает в Бастилье, в провинции Модена. Прошлым летом он оказался не в состоянии платить за квартиру и жил только на пенсию. Несмотря на помощь местных социальных служб, Арнальдо в итоге поселился в аэропорту Маркони в Болонье.

Он долгое время спал на улице, говоря сотрудникам, что «не хочет мешать» их работе, однако с наступлением зимы Арнальдо пришлось переехать в зону регистрации аэропорта.

Там его встретили неожиданно тепло: сотрудники начали регулярно покупать ему кофе и еду, а также обеспечили спальным мешком. Спустя девять месяцев в ситуацию вмешался муниципалитет Болоньи.

Чиновники сейчас пытаются найти Арнальдо постоянное жилье. Пока же пенсионера временно поселили в гостинице.