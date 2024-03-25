Цакхна и Тихановская: память о мартовских депортациях – это призыв к защите демократии

В этот день в 1918 году Беларусь впервые была объявлена независимой. Однако демократическая республика вскоре была включена в состав Советской России. Через 23 года, в 1941 году, Советский Союз депортировал с родины более 20 000 эстонцев. «Российская агрессия против Украины и действия тиранического режима в Минске являются жестокими отсылками к прошлому, и мы обязуемся бороться с силами зла до победного конца», - заявили Тихановская и Цахкна.

В этом году, 25 марта, Эстония отмечает 75-летие мартовских депортаций, когда более 22 000 эстонцев, в основном женщины и дети, были выселены из своих домов и отправлены в Сибирь и другие отдаленные районы России. Почти 3 процента населения Эстонии было принудительно депортировано советами в 1949 году.

Народам Беларуси было не лучше. Депортации в Беларуси начались уже в 1930-х годах и продолжались на протяжении 1940-х, затрагивая не только белорусов, но и этнические польские и еврейские меньшинства.

Беларусь. Фото: DW

В целом, за этот период примерно 130 000 человек были депортированы из Беларуси в отдаленные и часто непригодные для жизни районы СССР. Настоящие цифры по-прежнему неизвестны, так как архивы КГБ могут содержать больше информации о реальном масштабе этой трагедии.