Министр иностранных дел Маргус Цахкна и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовали совместное заявление, посвященное 25 марта, которое является трагическим и значимым днем как для эстонцев, так и для белорусов.
Цакхна и Тихановская: память о мартовских депортациях – это призыв к защите демократии
В этот день в 1918 году Беларусь впервые была объявлена независимой. Однако демократическая республика вскоре была включена в состав Советской России. Через 23 года, в 1941 году, Советский Союз депортировал с родины более 20 000 эстонцев. «Российская агрессия против Украины и действия тиранического режима в Минске являются жестокими отсылками к прошлому, и мы обязуемся бороться с силами зла до победного конца», - заявили Тихановская и Цахкна.
В этом году, 25 марта, Эстония отмечает 75-летие мартовских депортаций, когда более 22 000 эстонцев, в основном женщины и дети, были выселены из своих домов и отправлены в Сибирь и другие отдаленные районы России. Почти 3 процента населения Эстонии было принудительно депортировано советами в 1949 году.
Народам Беларуси было не лучше. Депортации в Беларуси начались уже в 1930-х годах и продолжались на протяжении 1940-х, затрагивая не только белорусов, но и этнические польские и еврейские меньшинства.
В целом, за этот период примерно 130 000 человек были депортированы из Беларуси в отдаленные и часто непригодные для жизни районы СССР. Настоящие цифры по-прежнему неизвестны, так как архивы КГБ могут содержать больше информации о реальном масштабе этой трагедии.
«Эта темная глава в истории, возглавляемая тоталитарным режимом, который называл невинных граждан "социально чужими элементами", напоминает о жестокости диктатур и стойкой человеческой стоимости угнетения, - говорится в заявлении эстонской и белорусской сторон. - Мы стоим едиными в своем стремлении помнить о прошлом и чтить память о тех, кто пострадал и погиб».
Цахкна и Тихановская констатируют, что российская агрессия против Украины и широкие репрессии режима Лукашенко в Беларуси показывают, что диктатуры не меняются и будут продолжать осуществлять жестокую политику. «Режим Лукашенко лишил свой народ основных прав человека и подавил всю оппозицию путем угроз и массовых заключений. Тысячи людей остаются в тюрьмах за свои политические взгляды или высказывания», - отмечено в сообщении.
«Так же, как советы принудительно перемещали эстонцев в Сибирь, сегодня мы свидетели того, как Россия Путина преступно похищает украинских детей. Было задокументировано более 20 000 случаев принудительного похищения детей, хотя реальное число вероятно составляет сотни тысяч. В XXI веке агрессор массово депортирует детей, лишая их детства. Режим Лукашенко активно поддерживает депортации, привозя тысячи украинских детей на территорию Беларуси. Этому злу необходимо противостоять, и тех, кто его совершает, следует привлечь к ответственности», - считают Цахкна и Тихановская.
«25 марта также является годовщиной провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. В 1918 году белорусы объявили миру, что Беларусь свободная и независимая страна. Сегодня независимость Беларуси находится под угрозой со стороны России при поддержке режима Лукашенко, - добавила Светлана Тихановская. - Демократические силы отмечают этот день как Международный день солидарности с Беларусью и призывают мир показать солидарность с политическими заключенными и всеми белорусами, страдающими от репрессий режима».
«Как лидеры, приверженные демократии и правам человека, мы считаем, что это наш общий долг действовать решительно против сегодняшних диктатур. Борьба за свободу в Беларуси, борьба против российской агрессии в Украине и защита демократических ценностей - это не изолированные вызовы, они взаимосвязанные битвы в глобальной борьбе за человеческое достоинство и свободу», - подытожили Цахкна и Тихановская.