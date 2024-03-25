В случае сохранения за собой поста мэра Таллинна Михаилом Кылвартом наверняка сохранится и правящая коалиция. В противном случае итоги голосования по вотуму недоверия мэру будут означать формирование новой таллиннской власти. Впервые за много лет появилась значительная вероятность, что Центристская партия может лишиться рычагов управления городом.
АНАЛИЗ ⟩ Таллинн на грани политической революции? Читайте, как может измениться столичная власть (1)
Во вторник, 26 марта, в 8 часов утра на внеочередном заседании горсобрания Таллинна состоится голосование по вотуму недоверия мэру Михаилу Кылварту. Внеочередное заседание было инициировано 21 марта 37 депутатами столичного горсобрания, подписавшими заявление о выражении недоверия мэру. Свои автографы под ним поставили не только депутаты оппозиционных Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и EKRE, но и внефракционные депутаты, а также депутат от центристов Игорь Грязин, который уже после этого сообщил о своем выходе из возглавляемой Кылвартом Центристской партии.
Смещение Михаила Кылварта с поста мэра широко обсуждалось на протяжении многих недель, но до последнего времени этот сценарий не выглядел особенно реальным. Однако после новостей из Таллиннского окружного суда, отменившего решение суда первой инстанции по делу Porto Franсo и признавшего бывшего генсека Центристской партии Михаила Корба и саму партию виновными в торговле влиянием, побудили оппозиционные фракции перейти от слов к практическим действиям.
В этой ситуации ключевое значение в судьбе мэра и нынешней коалиции по-прежнему играют соцдемы, которым стало несколько сложнее объяснять свой выбор в пользу сохранения союза с центристами. Тем не менее, осторожные комментарии ведущих социал-демократов пока не позволяют сделать вывод, что они таки созрели для смены коалиционных партнеров. В текущем положении кажется правдоподобным, что соцдемы призовут дождаться решения Госсуда, которое может последовать только через несколько месяцев. А во вторничном голосовании участия не примут, обозначив свою позицию как ни за и ни против Кылварта.
Но если Кылварт все-таки будет отправлен в отставку во вторник или в ближайшие месяцы, то кто возглавит город? Ниже рассмотрим вероятные варианты новых коалиционных комбинаций. Каждая из них может сильно изменить ситуацию в городе.
Математика Таллиннского горсобрания по состоянию на 25 марта
Центристская партия - 33 голоса
Партия реформ - 15 голосов
Социал-демократическая партия - 9 голосов
«Отечество» - 7 голосов
«Ээсти 200» - 6 голосов
EKRE - 6 голосов
Депутаты без фракции: Тынис Мёльдер, Таави Аас, Игорь Грязин (все бывшие центристы и Кылварта не поддерживают)
Всего 79 членов. Для создания коалиции нужно не менее 40 голосов
Таллиннская коалиция без EKRE и центристов?
Как представители социал-демократов, так и отдельные представители других входящих уже в правительственную коалицию партий говорили о нежелательности вовлечения в управление столицей партии EKRE. После демарша Игоря Грязина у центристов и EKRE потеряно гипотетическое большинство на двоих в горсобрании, они располагают теперь только 39 мандатами (33+6). У четырех других фракций вместе с внефракционными депутатами имеется 40 голосов, поэтому коалиция без центристов и EKRE возможна, однако в таком случае для ее формирования необходимое полное единодушие в рядах социал-демократов.
Неоднократно высказываются предположения, что условием поддержки соцдемами отставки Кылварта и образования новой коалиции может стать согласие участников новой коалиции на занятие поста мэра Евгением Осиновским. Тем не менее, такой шаг выглядел бы в определенном смысле противоестественным, потому что представительство соцдемов в горсобрании очень сильно уступает представительству реформистов (9 против 15).
Кроме того, в коалиции из четырех участников у социал-демократов может оказаться значительно меньше влияния в управлении городом, чем в коалиции из двух, в которой они пусть и выглядят «младшим партнером», но имеющим очень сильные рычаги воздействия на находящихся в полной зависимости от их благосклонности центристов.
Новый роман центристов и EKRE?
Из уст представителей соцдемов, включая их лидера, слышны опасения, что развал нынешней коалиции чреват ее заменой на коалицию центристов и EKRE. Сейчас у них 39 мест. Для ее жизнеспособности необходим всего один дополнительный голос, но трудно представить, откуда он мог бы поступить.
Ко всему прочему, партия EKRE в последнее время довольно активно критикует центристов, в то же время в горсобрании Таллинна депутаты EKRE в прошлом году не поддержали выражение недоверие Михаилу Кылварту в преддверии съезда Центристской партии, на котором он боролся за председательское кресло с Танелем Кийком, в связи с чем появлялись предположения, что как раз с Михаилом Кылвартом во главе EKRE видит в центристах своего более вероятного союзника.
Также в пользу того, что «брак по расчету» между EKRE и центристами в Таллинне возможен, говорит довольно продолжительный опыт их сотрудничества в коалиции на Тоомпеа.
Столичный реюнион коалиции центристов, «Отечества» и консерваторов-народников?
В правительственную коалицию с участием центристов и EKRE входила и партия «Отечество». Сейчас на троих эти партии имеют в горсобрании Таллинна 46 мандатов, так что этот тройственный союз мог бы иметь в столичном парламенте устойчивое большинство. Однако крайне маловероятно, что такой гипотетический расклад мог бы стать предпосылкой для принятия решений по завтрашнему голосованию.
В свое время сотрудничество центристов и «Отечества» было сотрудничеством партий Юри Ратаса и Хелира-Вальдора Сеэдера, сейчас же крайне трудно представить в одной - даже только столичной - лодке партии Михаила Кылварта и Урмаса Рейнсалу. Тяжело допустить, чтобы ради сомнительных преимуществ «Отечество» пошло бы на возрождение той коалиции в Таллинне и подвергло бы риску свои столь впечатляющие сейчас рейтинги.
Все против центристов?
В случае смягчения своей позиции в отношении возможного вступления в общую коалицию с EKRE со стороны других оппозиционных фракций, то теоретически возможна коалиция в составе пяти партий, поддержанная внефракционными депутатами, у которой было бы 46 голосов.
Минимальное большинство такая комбинация сохранила бы и в случае сохранения приверженности брезгливости в отношении EKRE фракцией «Ээсти 20» (располагающей 6 мандатами). Тем не менее, такая широкая коалиция тоже выглядит труднопредставимой, потому что партия EKRE в последние месяцы кует свой главный политический капитал на противостоянии с реформистами, поэтому ей будет трудно продать свой альянс с ними в Таллинне своему избирателю даже как «меньшее из зол».
Все другие возможные варианты конфигурации таллиннской власти выглядят еще более маловероятными.
От не попавших в эту статистику внефракционных депутатов впору ожидать «оппозиционного» голосования. Очевидно, что в сложившихся условиях судьба мэрства Михаила Кылварта в самую первую очередь находится в руках социал-демократов. Однако сигналы, которые поступают от их представителей, наводят на мысль, что они могут отложить решение этой судьбы на несколько месяцев.
Все остается, как есть
Для сохранения Михаилом Кылвартом за собой поста мэра и, соответственно, продолжения работы нынешней правящей коалиции будет достаточным дисциплинированного следования единому курсу всеми представителями двух правящих фракций. Для выражения недоверия Кылварту необходимо сорок голосов, сейчас же комбинация центристов и соцдемов (33+9) имеет преимущество в пять голосов (42 против 37) перед оппозиционерами и внефракционными депутатами.
Тем не менее, продолжаются разговоры об отсутствии единства в этом вопросе среди соцдемов, реформисты продолжают настаивать, что кроме уже покинувшего ряды центристов Игоря Грязина в их фракции есть и другие недовольные мэром, которые могут поддерживать вотум недоверия.