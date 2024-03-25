Кроме того, в коалиции из четырех участников у социал-демократов может оказаться значительно меньше влияния в управлении городом, чем в коалиции из двух, в которой они пусть и выглядят «младшим партнером», но имеющим очень сильные рычаги воздействия на находящихся в полной зависимости от их благосклонности центристов.

Новый роман центристов и EKRE?

Из уст представителей соцдемов, включая их лидера, слышны опасения, что развал нынешней коалиции чреват ее заменой на коалицию центристов и EKRE. Сейчас у них 39 мест. Для ее жизнеспособности необходим всего один дополнительный голос, но трудно представить, откуда он мог бы поступить.

Ко всему прочему, партия EKRE в последнее время довольно активно критикует центристов, в то же время в горсобрании Таллинна депутаты EKRE в прошлом году не поддержали выражение недоверие Михаилу Кылварту в преддверии съезда Центристской партии, на котором он боролся за председательское кресло с Танелем Кийком, в связи с чем появлялись предположения, что как раз с Михаилом Кылвартом во главе EKRE видит в центристах своего более вероятного союзника.

Также в пользу того, что «брак по расчету» между EKRE и центристами в Таллинне возможен, говорит довольно продолжительный опыт их сотрудничества в коалиции на Тоомпеа.

Столичный реюнион коалиции центристов, «Отечества» и консерваторов-народников?