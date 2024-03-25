Партия EKRE в последнее время довольно активно критикует центристов, но в то же время в горсобрании Таллинна депутаты EKRE в прошлом году не поддержали выражение недоверие Михаилу Кылварту в преддверии съезда Центристской партии, на котором он боролся за председательское кресло с Танелем Кийком, в связи с чем появлялись предположения, что как раз с Михаилом Кылвартом во главе EKRE видит в центристах своего более вероятного союзника.

Также в пользу того, что «брак по расчету» между EKRE и центристами в Таллинне возможен, говорит довольно продолжительный опыт их сотрудничества в коалиции на Тоомпеа.

Столичный реюнион коалиции центристов, «Отечества» и консерваторов-народников?

В правительственную коалицию с участием центристов и EKRE входила и партия «Отечество». Сейчас на троих эти партии имеют в горсобрании Таллинна 46 мандатов, так что этот тройственный союз мог бы иметь в столичном парламенте устойчивое большинство. Однако крайне маловероятно, что такой гипотетический расклад мог бы стать предпосылкой для принятия решений по завтрашнему голосованию.