Эстония добивается ограничения импорта российского зерна вместе с рядом других стран ЕС. Новость пришла через две недели после публикации Rus.Postimees о том, как за два года войны вырос импорт продуктов из РФ. Доходы россиян исчисляются десятками миллионов евро, но действовать радикально, как Латвия, Эстония пока не готова.
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Эстония обсуждает запрет на еду из России на миллионы евро, но инфляции не будет
Сразу пять стран Европейского союза потребовали от Еврокомиссии ограничить импорт зерна и подобных сельскохозяйственных продуктов из России. Среди авторов воззвания - министры сельского хозяйства Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.