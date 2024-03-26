Эстония обсуждает запрет на еду из России на миллионы евро, но инфляции не будет

Кая Каллас что-то шепчет на ухо министру регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Мадису Калласу за три месяца до скандала с транзитным бизнесом мужа премьер-министра. Таллинн, 11 мая 2023 года.

Эстония добивается ограничения импорта российского зерна вместе с рядом других стран ЕС. Новость пришла через две недели после публикации Rus.Postimees о том, как за два года войны вырос импорт продуктов из РФ. Доходы россиян исчисляются десятками миллионов евро, но действовать радикально, как Латвия, Эстония пока не готова.