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Эстония обсуждает запрет на еду из России на миллионы евро, но инфляции не будет

Иван Скрябин
, журналист
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Кая Каллас что-то шепчет на ухо министру регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Мадису Калласу за три месяца до скандала с транзитным бизнесом мужа премьер-министра. Таллинн, 11 мая 2023 года.
Кая Каллас что-то шепчет на ухо министру регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Мадису Калласу за три месяца до скандала с транзитным бизнесом мужа премьер-министра. Таллинн, 11 мая 2023 года. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Эстония добивается ограничения импорта российского зерна вместе с рядом других стран ЕС. Новость пришла через две недели после публикации Rus.Postimees о том, как за два года войны вырос импорт продуктов из РФ. Доходы россиян исчисляются десятками миллионов евро, но действовать радикально, как Латвия, Эстония пока не готова.

Сразу пять стран Европейского союза потребовали от Еврокомиссии ограничить импорт зерна и подобных сельскохозяйственных продуктов из России. Среди авторов воззвания - министры сельского хозяйства Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Зерновая солидарность

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