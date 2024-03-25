Полиция в марте попросила помощи в установлении местонахождения 32-летнего Марко, пропавшего за границей.
Полиция: пропавший в феврале 32-летний мужчина найден
Последний раз родственники контактировали с Марко 20 февраля.
Известно, что 24 февраля Марко должен был вылететь с Кубы в Ригу, а затем приехать в Эстонию, однако так и не удалось узнать, добрался ли он до Риги.
Оба его телефона были выключены.
Сегодня, 16 апреля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Марко нашелся. «Его близкие сообщили, что им удалось связаться с ним. Он жив и здоров», - уточнили в полиции.