Полиция: пропавший в феврале 32-летний мужчина найден

Последний раз родственники контактировали с Марко 20 февраля.

Известно, что 24 февраля Марко должен был вылететь с Кубы в Ригу, а затем приехать в Эстонию, однако так и не удалось узнать, добрался ли он до Риги.

Оба его телефона были выключены.

Сегодня, 16 апреля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Марко нашелся. «Его близкие сообщили, что им удалось связаться с ним. Он жив и здоров», - уточнили в полиции.