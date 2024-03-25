Мокрые дороги вечером обледенеют, от водителей требуется предельная внимательность

Во второй половине дня в понедельник на дорогах преимущественно сухо, а условия хорошие, но на юге страны дороги мокрые или влажные от дождя. Температура воздуха - 1-6 градусов тепла.

По прогнозу, вечером по многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, возможны туманы. Ночью на западе страны возможны снег, мокрый снег, дождь или ледяной дождь. Температура воздуха по многим регионам упадет ниже нуля, ожидается температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Мокрые дороги могут обледенеть и стать скользкими.