Продавцы топлива резко подняли цены. Покупатели: «Полное свинство»

Литр 95-го автомобильного бензина стоит нынче 1,799 евро. Литр 98-го бензина 98 стоит 1,849 евро, литр дизеля – 1,599 евро.

Последний раз топливо стоило дороже, чем сегодня, в конце сентября прошлого года.

Так, 22 сентября 2023 года за литр 95-го бензина автомобилисты платили 1,819 евро.

На тот момент рекорд оказался недолговечным, и цена топлива довольно быстро упала.

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня выросла на 0,87 процента.

Однако по сравнению тем, что происходило неделю назад, цена Brent немного снизилась.

Сегодняшний рост цен означает, что заправка 95-м бензином топливного бака емкостью 50 литров обойдется в 89,95 евро.

«Полное свинство», - негодует читатель, связавшийся с редакцией Postimees.

Менеджер по ценообразованию Circle K Индрек Сасси не далее как на выходных рассказал журналистам Postimees, что война в Украине имеет широкое влияние на мировую экономику, в том числе на формирование цен на энергоносители.

В результате войны нефть и нефтепродукты на мировом рынке значительно выросли в цене – вследствие этого пошла вверх и стоимость топлива на эстонских заправочных станциях.

«Если вы посмотрите на недавние изменения на нефтяном рынке, цена на сырую нефть выросла примерно на 6 процентов в течение марта, аналогичным образом поднялись закупочные цены на готовую продукцию», - пояснил Сасси.