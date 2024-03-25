Китай обязал госучреждения перейти на местный софт и чипы к 2027 году

Власти Китая предписали госучреждениям в течение нескольких лет заменить иностранные технологии местными решениями, сообщила газета Financial Times в понедельник, 25 марта.

Госучреждения должны завершить переход на местные технологии к 2027 году.

Новые правила означают постепенный отказ от использования чипов американских компаний Intel и AMD в персональных компьютерах и серверах.

Также предусмотрен постепенный отказ от операционной системы Windows американской компании Microsoft и баз данных, разработанных иностранными компаниями.

В списке «безопасных» производителей исключительно китайские компании

Правила были представлены в программе «Инновации в сфере ИТ-приложений» министерством финансов, а также министерством промышленности и информационных технологий КНР в конце декабря 2023 года, отмечает британское издание.

Они требуют, чтобы государственные ведомства и партийные органы уровня выше городских ориентировались при закупке техники и программного обеспечения на список «надежных и безопасных» производителей, в который входят исключительно китайские компании.

В настоящее время в списке разрешенных к использованию технологий находится 18 процессоров, 6 операционных систем на базе Linux и 11 программ для управления базами данных.

Как отмечает газета, большинство из них являются более старыми моделями.

Западные компании вряд ли получат сертификацию

По мнению FT, западные компании вряд ли получат необходимую сертификацию: им придется предоставить китайским властям для аттестации всю документацию по разработке и само программное обеспечение.

Критерием оценки также должна стать доля разработки и производства ПО в Китае.

Отказ Китая от использования продукции Intel и AMD существенно сократит продажи обеих компаний, отмечает FT.

Доля Китая в выручке Intel в прошлом году составила 27%, в доходе AMD - 15%.

Глава Microsoft Брэд Смит в прошлом году заявил в Конгрессе США, что на долю Китая приходилось 1,5% выручки компании.