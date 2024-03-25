Так уж выходит – именно такое ощущение и восприятие сложилось у Эхи за время восьми прожитых в Сибири лет. Если устроено так, то, значит, не иначе, и по-другому и быть не может. Ребенок воспринимает и усваивает то, что предлагает ему жизнь.
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О ЛЮДЯХ ВО ВРЕМЕНИ ⟩ Эха. Сибирское детство
Мартовские бомбардировщики появились в марте, и мартовские депортирующие также заявились в марте. Когда же еще? Бомбардировщики в марте 1944 года, 80 лет назад. Организаторы депортации в марте 1949 года, 75 лет назад.