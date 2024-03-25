Глава корпорации Boeing уходит в отставку

Объявлено также, что компанию покинет и председатель правления Ларри Келлнер, информирует Financial Times.

Кроме того, Дэн Стил, глава подразделения Boeing, выпускающего гражданские авиалайнеры, — уволен со дня.

Отставки связаны с недавними проблемами с качеством и безопасностью самолетов Boeing, констатирует издание.

Так, в январе нынешнего года у одного из лайнеров производства Boeing в полете оторвало дверь.

Этот инцидент с самолетом, принадлежащим авиакомпании Alaska Airlines, расследуется надзорными органами в США.

Имя нового главы Boeing до сих пор не обнародовано.

На фоне новостей об отставках и кадровых перестановках акции компании выросли на 3%.