Дэйв Кэлхун, глава переживающей трудности американской авиастроительной корпорации Boeing, объявил, что уйдет в отставку в конце этого года.
Глава корпорации Boeing уходит в отставку
Объявлено также, что компанию покинет и председатель правления Ларри Келлнер, информирует Financial Times.
Кроме того, Дэн Стил, глава подразделения Boeing, выпускающего гражданские авиалайнеры, — уволен со дня.
Отставки связаны с недавними проблемами с качеством и безопасностью самолетов Boeing, констатирует издание.
Так, в январе нынешнего года у одного из лайнеров производства Boeing в полете оторвало дверь.
Этот инцидент с самолетом, принадлежащим авиакомпании Alaska Airlines, расследуется надзорными органами в США.
Имя нового главы Boeing до сих пор не обнародовано.
На фоне новостей об отставках и кадровых перестановках акции компании выросли на 3%.