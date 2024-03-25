«Новости в 7» за 25 марта: 75 мартовской депортации, репортаж из украинского Донбасса, благотворительный аукцион по сбору средств для Украины, как футзал завоевывает популярность

Сегодня в выпуске:

- Эстония вспоминает жертв мартовской советской депортации 1949-го года. 75 лет назад более 20 тысяч человек были насильно вывезены из своих домов в Сибирь.

- Это важно: кого назначили новым министром юстиции и почему Департамент здоровья рекомендует не пить и не кипятить горячую воду

- На Донбассе продолжаются ожесточённые бои. Наш специальный корреспондент встретился с украинскими солдатами, которые сражаются с российскими оккупантами в Донецкой области.

- В Таллинне прошел творческий аукцион в поддержку Украины. Какие необычные лоты были представлены к продаже и сколько удалось собрать средств - в материале нашей съёмочной группы

- Это интересно: Таллиннский городской транспорт предупреждает о мошенниках; где обнаружен аквапарк-СПА с бассейнами из вина, кофе, шоколада и зеленого чая и за какую сумму особняк Фредди Меркюри выставлен на продажу

- Чем футзал отличается от большого футбола, как проходят тренировки и что привлекает на трибуны сотни зрителей - выясняла наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 25 марта.