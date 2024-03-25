В минувшую субботу, 24 марта, около 17:30 в Центр тревоги поступило сообщение из Йыгевамаа о застрявшем в заборе медвежонке.
Фотоновость ⟩ Спасатели помогли застрявшему в заборе медвежонку
Вызов поступил из деревни Тыренурме, расположенной неподалеку от автомагистрали Таллинн-Тарту.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили медвежонка, который застрял в ограждении для животных и не мог сдвинуться с места.
Спасатели помогли медвежонку освободиться, после чего животное убежало в лес.