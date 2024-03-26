Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, с 15 по 17 марта 2024 года состоялись восьмые выборы президента Российской Федерации. В том числе они проводились и на временно оккупированных территориях Украины. На том, почему эти псевдовыборы не имеют ни малейших признаков легитимности, подробно останавливается политолог, координаторка регионального взаимодействия Национальной платформы стойкости и сплоченности Ольга Коваленко.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Псевдовыборы псевдопрезидента России на временно оккупированных территориях Украины (1)
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Путин потерял легитимность по нескольким причинам. Во-первых, он не имел права выдвигать свою кандидатуру на третий подряд президентский срок. Во-вторых, во время выборов наблюдались серьезные нарушения.
Оппозиция в России была «зачищена» задолго до этого, после чего Путину не осталось альтернатив, кроме карикатурных и полностью контролируемых Кремлем партий. Теперь же страх Путина перед оппонентами заставил его исключить из бюллетеней всех кандидатов, не контролируемых властью.
Правила голосования перед выборами изменили, добавив электронное и предварительное голосование, которые в России уже считались дискредитированными. Журналистские расследования с использованием математических моделей, идентифицирующих наиболее очевидные «вбросы», свидетельствуют, что от трети до половины голосов на «выборах Путина», вероятно, были подделаны.
Также проблемой является масштабное проведение выборов на оккупированных территориях. Эта проблема не нова: Россия с 2014 года незаконно заставляет голосовать на федеральных выборах жителей оккупированного Крыма, а теперь добавились оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, где украинские граждане живут под постоянной угрозой внесудебных расстрелов, произвольных арестов, пыток и т. д.; в этих регионах оккупационная власть сообщила о массе желающих проголосовать и о приблизительно 90% голосов за «переизбрание» Путина.
Кроме того, Путин потерял международную легитимность, превратившись для значительной части мира в международного преступника.
Противоречие международному праву
Количество избирателей на оккупированных территориях Украины является одной из самых больших загадок избирательного процесса. Это число постоянно меняется и никогда не публикуется официально. Если подытожить заявленные данные оккупационной страны, России, которые невозможно верифицировать, якобы на временно оккупированных территориях приняли участие в выборах почти 6% от общего количества избирателей в РФ (это очень много!). Фактически это было принуждение к интеграции, что противоречит международному праву.
С самого начала организации так называемых выборов на уровне российских оккупационных федеральных структур было принято решение о скрытии данных, в частности, касающихся состава так называемых избирательных комиссий и списков избирателей. Разрешалось свободно перемещать бюллетени, а само голосование оказалось растянутым во времени - оно началось еще в феврале, в разных областях - по-разному.
Работали так называемые «мобильные участки» в сопровождении вооруженных людей. В целом масштабы привлечения военных стали беспрецедентными. Россия отправила на временно оккупированные территории тысячи росгвардейцев для предотвращения дестабилизации во время псевдовыборов, о чем пишет Центр национального сопротивления. Только на временно оккупированные территории Запорожской области было выделено 2500 человек из состава Росгвардии и Министерства внутренних дел России.
«Право голоса» получили даже лица, которые не имеют паспортов страны-оккупанта. Согласно решению российской ЦИК, принять участие в псевдовыборах было возможно и по украинскому паспорту. Основной задачей РФ стало создание картинки о «массовой поддержке воссоединения». При этом все данные указывают, что и явка, и потенциальный список избирателей были явно завышены.
В Крыму псевдовыборы сопровождались «народными гуляньями», разрешалось голосование онлайн, а бюллетеней было напечатано больше, чем вообще есть избирателей. Роль «международных наблюдателей» играли представители, например, Сирии и некоторых праворадикальных европейских партий. Понятно, что псевдовыборы превратились в «черную дыру» фальсификаций.
Пропагандистские кампании привлечения жителей оккупированных территорий к практикам государства-оккупанта происходили вместе с другими организованными действиями:
- - массовая пропаганда через телевидение, радио, интернет, печатную прессу;
- - системное проведение массовых идеологических мероприятий с раздачей подарков;
- - массовая идеологическая обработка детей и подростков в школах, детских садах, внедрение основ милитаризма, российского патриотизма, русификации, привлечение к авторитарным парамилитарным детским и юношеским организациям, пропаганда норм и ценностей российского мира, паспортизация молодежи;
- - проведение организационных мероприятий по подготовке к мобилизации мужчин на оккупированных территориях.
Основными целями таких действий являются сохранение и укрепление контроля оккупантов над временно оккупированными территориями, создание коллаборационистских структур и искусственный отбор наиболее «лояльных» представителей, а также принуждение жителей демонстрировать публичную лояльность путем участия в фальсифицированных «выборах» и других мероприятиях.
Легитимен Путин будет в Гааге
Ряд западных государств заявил о потере Путиным легитимности. В качестве наиболее интересного примера можно привести официальное заявление представителя МИД Германии, который объявил, что Берлин перестал называть Путина президентом.
«Легитимное место Путина - находиться в Гааге в качестве военного преступника. Нарушение международного права с проведением так называемых «выборов» на оккупированных территориях, принуждение людей к участию в так называемых «выборах»... это фарс», - заявил после завершения так называемых «выборов» в РФ министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты «никогда не признают легитимность или результаты фиктивных президентских выборов, которые Россия проводит на территории суверенной Украины». Кроме того, в Госдепартаменте США пригрозили ответственностью всем, кто принимал участие в этом процессе, а также тем, кто согласился выступить международными наблюдателями.
57 стран мира и Европейский Союз осудили проведение этих выборов, напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, которые признают попытки РФ проводить плебисциты на украинских территориях незаконными. Это еще один шаг в направлении осуждения агрессии и нарушений международного права Россией.