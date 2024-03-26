Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Путин потерял легитимность по нескольким причинам. Во-первых, он не имел права выдвигать свою кандидатуру на третий подряд президентский срок. Во-вторых, во время выборов наблюдались серьезные нарушения.

Оппозиция в России была «зачищена» задолго до этого, после чего Путину не осталось альтернатив, кроме карикатурных и полностью контролируемых Кремлем партий. Теперь же страх Путина перед оппонентами заставил его исключить из бюллетеней всех кандидатов, не контролируемых властью.

Правила голосования перед выборами изменили, добавив электронное и предварительное голосование, которые в России уже считались дискредитированными. Журналистские расследования с использованием математических моделей, идентифицирующих наиболее очевидные «вбросы», свидетельствуют, что от трети до половины голосов на «выборах Путина», вероятно, были подделаны.

Также проблемой является масштабное проведение выборов на оккупированных территориях. Эта проблема не нова: Россия с 2014 года незаконно заставляет голосовать на федеральных выборах жителей оккупированного Крыма, а теперь добавились оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, где украинские граждане живут под постоянной угрозой внесудебных расстрелов, произвольных арестов, пыток и т. д.; в этих регионах оккупационная власть сообщила о массе желающих проголосовать и о приблизительно 90% голосов за «переизбрание» Путина.

Кроме того, Путин потерял международную легитимность, превратившись для значительной части мира в международного преступника.

Противоречие международному праву