Помогите вылечить тяжело травмированного кота Тимона!

Несколько дней назад волонтеров Cats Help вызвали в Рапламаа - во дворе у пенсионерки неизвестно откуда появился тяжело травмированный кот.

По словам жителей села, хозяина дружелюбного кота обнаружить так и не удалось. Волонтеры поймали животное и отвезли его к ветеринару.

Первоначально предполагалось, что Тимон получил травмы в драке с другим котом.

Однако после осмотра выяснилось, что речь идет, скорей всего, о химическом ожоге.

Еще один возможный вариант - Тимон мог запутаться в железной проволоке.

«Конечно, мы никогда не узнаем настоящую правду о том, что же произошло с Тимоном. В любом случае ущерб очень серьезный. Кроме того, он обезвожен, у него сепсис. Кот находится в тяжелом состоянии», - говорят активисты.

Коту предстоит длительный курс лечения, но, к счастью, врачи говорят, что он выздоровеет.

Шрамы, наверное, останутся, но это не помеха для полноценной жизни.

Однако лечение требует больших денег, и Тимону пока приходится оставаться на лечении в клинике.

По мнению ветеринаров, лечение Тимона может стоить порядка 1000 евро. Небольшая часть, а именно 400 евро, уже собрана, остального не хватает.

По словам волонтеров, за несколько дней состояние кота быстро улучшилось и уже не является критическим.

Состояние кота настолько хорошее, что когда врачи однажды утром пришли на работу, они были удивлены: клетка Тимона была пуста - кот героически выбрался оттуда самостоятельно.

Помогите вылечить Тимона: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 Пояснение к платежу: Timon Прямой линк приюта для пожертвований ЗДЕСЬ Телефон 900 0020 – стоимость пожертвования 5 евро Телефон 900 0001 – стоимость пожертвования 10 евро Телефон 900 0021 – стоимость пожертвования 25 евро