Кот по имени Тимон, найденный в Рапламаа с крайне болезненными травмами, находится под опекой приюта Cats Help.
Помогите вылечить тяжело травмированного кота Тимона!
Несколько дней назад волонтеров Cats Help вызвали в Рапламаа - во дворе у пенсионерки неизвестно откуда появился тяжело травмированный кот.
По словам жителей села, хозяина дружелюбного кота обнаружить так и не удалось. Волонтеры поймали животное и отвезли его к ветеринару.
Первоначально предполагалось, что Тимон получил травмы в драке с другим котом.
Однако после осмотра выяснилось, что речь идет, скорей всего, о химическом ожоге.
Еще один возможный вариант - Тимон мог запутаться в железной проволоке.
«Конечно, мы никогда не узнаем настоящую правду о том, что же произошло с Тимоном. В любом случае ущерб очень серьезный. Кроме того, он обезвожен, у него сепсис. Кот находится в тяжелом состоянии», - говорят активисты.
Коту предстоит длительный курс лечения, но, к счастью, врачи говорят, что он выздоровеет.
Шрамы, наверное, останутся, но это не помеха для полноценной жизни.
Однако лечение требует больших денег, и Тимону пока приходится оставаться на лечении в клинике.
По мнению ветеринаров, лечение Тимона может стоить порядка 1000 евро. Небольшая часть, а именно 400 евро, уже собрана, остального не хватает.
По словам волонтеров, за несколько дней состояние кота быстро улучшилось и уже не является критическим.
Состояние кота настолько хорошее, что когда врачи однажды утром пришли на работу, они были удивлены: клетка Тимона была пуста - кот героически выбрался оттуда самостоятельно.
Помогите вылечить Тимона:
CATS HELP MTÜ
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Пояснение к платежу: Timon
Прямой линк приюта для пожертвований ЗДЕСЬ
Телефон 900 0020 – стоимость пожертвования 5 евро
Телефон 900 0001 – стоимость пожертвования 10 евро
Телефон 900 0021 – стоимость пожертвования 25 евро