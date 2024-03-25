Фото и видео ⟩ В память о жертвах депортаций Батарейная тюрьма в Таллинне окрасилась в красный цвет, люди зажгли сотни свечей

Памятные мероприятия прошли также в понедельник, 25 марта, на площади Вабадузе в Таллинне и на Ратушной площади в Тарту, где были установлены и зажжены сотни свечей.

Мартовская депортация - массовое насильственное переселение жителей Эстонии в Россию - осуществлялась советскими властями с 25 по 28 марта 1949 года.

За четыре дня депортаций более 20 700 человек были взяты под вооруженную охрану и погружены в поезда для отправки в Сибирь.

Известно, что самым младшим депортированным был трехдневный младенец, самому старшему было 85 лет. В Сибири погибло около 3000 из отправленных на поселение.