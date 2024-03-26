Зачем РФ объявляет в розыск иностранных политиков? Возможны ли последствия с юридической точки зрения? Чем обернется разрыв Эстонией договора о правовой помощи с Россией?
Андрес Анвельт: в объявленном РФ розыске иностранных политиков есть риски
Тему прокомментировал в студии бывший министр юстиции и внутренних дел Андрес Анвельт.
Выдержки из беседы:
– Поясните, в какой розыск западные политики объявлены российскими властями?
– На данный момент речь идет о внутригосударственном розыске в России.
– По сути, нет никаких рисков для наших политиков?
– Определенные риски все же есть. Например, если у ряда стран имеются с Россией двусторонние договоры о правовой помощи, наподобие недавно разорванного Эстонией договора с Россией, то возможно следующее. В случае визита нашего политика в одну из таких стран российские власти могут подать ходатайство о задержании, на основании которого начнется делопроизводство между двумя конкретными странами. Причем без привлечения Интерпола и других международных организаций. Теоретически это возможно.
– Например, если премьер-министр Кая Каллас прилетит в Дубай на международный форум, то теоретически возможны последствия?
– Теоретически возможны. Не уверен, правда, что у ОАЭ есть двустороннее соглашение о правовой помощи с Россией, но риски исключать нельзя.
– Могут возникнуть вопросы со свободой передвижения в третьих странах?
– Теоретически - да. Отмечу, что большинство третьих стран все же присоединились к Венскому протоколу в отношении лиц, имеющих дипломатическую неприкосновенность. Их нельзя задерживать.
Это правило распространяется только на действующих политиков, занимающих высокие должности: уровень министров и т.д. Однако, как только такие политики оставляют свои посты, они лишаются дипломатической неприкосновенности. В этот момент риски возрастают.
– Часто ли действующих высокопоставленных политиков объявляют в розыск? О чем говорит мировая практика?
– Вообще-то, очень редко. До войны и начала большого противостояния между Западом и Россией такие запросы в основном касались политиков стран Африки, занимавшихся геноцидом. Международный военный суд объявлял их в розыск. Точно так же Владимир Путин объявлен сейчас в розыск.
Однако массовых розысков ранее не было. Ситуация начала меняться после 2014 года, когда Европа стала объявлять в розыск высокопоставленных российских политиков и чиновников за конкретные деяния в России.
– Чем и как это завершалось? Были ли аресты?
– Конечно, нет. Все эти люди знают, чем они рискуют, поэтому в Европу и США не выезжают. Иногда постфактум мы узнаем, что кто-то и выезжал. Российские спецслужбы организуют им прикрытие.
– Как запросы в отношении политиков попадают в Интерпол? Как эта структура работает?
– Одним из примеров, касающихся Эстонии, является Ээрик-Нийлес Кроссь. Когда-то он туда тоже попал. Интерпол – это международный почтовый ящик. Никакие агенты никуда не приезжают и никого не задерживают. Администрация Интерпола не проводит международных операций. Интерпол занимается оперативно-розыскной деятельностью через страны-члены.
В свое время Эстония задержала через Интерпол Устименко. Был отправлен запрос, его нашли в Польше. Интерпол занимался обменом информации между странами.
Как туда попадают политики на основании сомнительных запросов, в основном, из России? Каждое государство вправе пометить то или иное лицо красным флажком, объявив его в международный розыск. Все государства Интерпола обязаны этого человека задержать (не выдавать!) до выяснения обстоятельств.
В Интерполе есть структура, которая в последнее время стала внимательнее анализировать поступающие запросы, чтобы исключить политические мотивы. Думаю, что в Интерполе назревает реформа, и она скоро состоится.
– Насколько независим на данном этапе Интерпол?
– Россия еще с 90-х внедряла в структуру Интерпола своих чиновников и там их до сих пор много. Разумеется, они оказывают влияние на определенные процессы.
Подробнее в повторе!
- В какой розыск объявляются западные политики российскими властями?
- Как работает Интерпол? Учитывается ли в оперативно- розыскной деятельности политическая составляющая?
- Могут ли разыскиваемые политики лишиться возможности ездить по миру?
- Часто ли действующих высокопоставленных политиков объявляют в розыск? О чем говорит мировая практика?
- Как обычные граждане РФ, желающие отказаться от своего гражданства, попадают в международный розыск по линии Интерпола?
- Эстония вышла из договора о правовой помощи с Россией, который действовал почти 30 лет. Как это отразится на местных гражданах РФ?
- Смогут ли владельцы российских паспортов получать правовую помощь в Эстонии и обращаться в суды?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo