Андрес Анвельт: в объявленном РФ розыске иностранных политиков есть риски

– Часто ли действующих высокопоставленных политиков объявляют в розыск? О чем говорит мировая практика?

– Вообще-то, очень редко. До войны и начала большого противостояния между Западом и Россией такие запросы в основном касались политиков стран Африки, занимавшихся геноцидом. Международный военный суд объявлял их в розыск. Точно так же Владимир Путин объявлен сейчас в розыск.

Однако массовых розысков ранее не было. Ситуация начала меняться после 2014 года, когда Европа стала объявлять в розыск высокопоставленных российских политиков и чиновников за конкретные деяния в России.

– Чем и как это завершалось? Были ли аресты?

– Конечно, нет. Все эти люди знают, чем они рискуют, поэтому в Европу и США не выезжают. Иногда постфактум мы узнаем, что кто-то и выезжал. Российские спецслужбы организуют им прикрытие.

– Как запросы в отношении политиков попадают в Интерпол? Как эта структура работает?

– Одним из примеров, касающихся Эстонии, является Ээрик-Нийлес Кроссь. Когда-то он туда тоже попал. Интерпол – это международный почтовый ящик. Никакие агенты никуда не приезжают и никого не задерживают. Администрация Интерпола не проводит международных операций. Интерпол занимается оперативно-розыскной деятельностью через страны-члены.

В свое время Эстония задержала через Интерпол Устименко. Был отправлен запрос, его нашли в Польше. Интерпол занимался обменом информации между странами.