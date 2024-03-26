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Студия Postimees: зачем РФ объявляет в розыск иностранных политиков?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Объявление ведущих балтийских политиков в розыск – это обычная тактика запугивания? Или с юридической точки зрения возможны последствия? Чем обернется разрыв Эстонией договора о правовой помощи с Россией?

Тему прокомментирует в студии бывший министр юстиции и внутренних дел Андрес Анвельт. Смотрите интервью в 14:00!

  • В какой розыск объявляются западные политики российскими властями?
  • Как работает Интерпол? Учитывается ли в оперативно- розыскной деятельности политическая составляющая?
  • Могут ли разыскиваемые политики лишиться возможности ездить по миру? 
  • Часто ли действующих высокопоставленных политиков объявляют в розыск? О чем говорит мировая практика?
  • Как обычные граждане РФ, желающие отказаться от своего гражданства, попадают в международный розыск по линии Интерпола?
  • Эстония вышла из договора о правовой помощи с Россией, который действовал почти 30 лет. Как это отразится на местных гражданах РФ? 
  • Смогут ли владельцы российских паспортов получать правовую помощь в Эстонии и обращаться в суды? 
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