Объявление ведущих балтийских политиков в розыск – это обычная тактика запугивания? Или с юридической точки зрения возможны последствия? Чем обернется разрыв Эстонией договора о правовой помощи с Россией?
Студия Postimees: зачем РФ объявляет в розыск иностранных политиков?
Тему прокомментирует в студии бывший министр юстиции и внутренних дел Андрес Анвельт. Смотрите интервью в 14:00!
- В какой розыск объявляются западные политики российскими властями?
- Как работает Интерпол? Учитывается ли в оперативно- розыскной деятельности политическая составляющая?
- Могут ли разыскиваемые политики лишиться возможности ездить по миру?
- Часто ли действующих высокопоставленных политиков объявляют в розыск? О чем говорит мировая практика?
- Как обычные граждане РФ, желающие отказаться от своего гражданства, попадают в международный розыск по линии Интерпола?
- Эстония вышла из договора о правовой помощи с Россией, который действовал почти 30 лет. Как это отразится на местных гражданах РФ?
- Смогут ли владельцы российских паспортов получать правовую помощь в Эстонии и обращаться в суды?