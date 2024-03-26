Во вторник, 26 марта, на внеочередном заседании, прошедшем утром, Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия).
Фото и видео ⟩ Михаил Кылварт лишился поста мэра Таллинна, центристы отстранены от управления столицей (8)
Вотум недоверия поддержал 41 депутат. Воздержались двое присутствовавших в зале. В начале заседания свое присутствие зарегистрировали 43 депутата, из фракции EKRE на месте не было троих депутатов: Урмаса Рейтельманна, Ивана Макарова и Райво Пыхьякиви.
Горсобрание сразу же избрало исполняющего обязанности мэра, которой стала представляющая Социал-демократическую партию Мадле Липпус. Она получила сорок голосов.
Михаил Кылварт сказал на внеочередном заседании, что цель вотума недоверия - привести к власти в Таллинне Партию реформ.
По словам Кылварта, хотя среди заявивших о недоверии есть и партия «Отечество», на самом деле цель - сформировать и в столице такую же правящую коалицию, как и в правительстве, где под руководством Партии реформ сотрудничают социал-демократы и «Ээсти 200».
«То есть цель происходящего - служить идеологии и представлениям Партии реформ о том, как управлять государством и городом», - считает Кылварт.
Напомним, что на прошлой неделе 37 оппозиционных депутатов Таллиннского городского собрания инициировали вотум недоверия мэру. Горсобрание Таллинна состоит из 79 членов. Чтобы сместить Михаила Кылварта с поста мэра столицы, его противникам необходимо набрать сорок голосов.
В понедельник депутат Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский подтвердил, что Социал-демократическая партия поддержит вотум недоверия.
Правление соцдемов приняло решение прекратить сотрудничество с Центристской партией в Таллиннском горсобрании и проинформировало об этом руководство центристов. «Веры в то, что эта коалиция сможет продолжать функционировать разумным образом, больше нет - к такому выводу мы пришли», - заявил Евгений Осиновский.
Комментируя решение Социал-демократической партии о выходе из правящей коалиции с Центристской партией в Таллинне, Михаил Кылварт заявил, что соцдемы будут обслуживать интересы Партии реформ не только на государственном уровне, но и в Таллинне.
«Понятно, что задавать тон будет Партия реформ, и понятно, мы увидим и по идеологической составляющей, и по содержанию принятия решений, что тот стиль руководства, который сейчас мы видим на уровне государства, придет и в Таллинн», - сказал он в интервью ERR.
«Очевидно, что мяч находится в руках социал-демократов, они должны все взвесить. Я считаю, что осенью 2021 года они совершили ошибку. Тогда я предложил им сформировать другую силу, чтобы положить конец единоличной власти Центристской партии в Таллинне, но в то время это их не устроило. Я верю, что они извлекли достаточно уроков за эти два года и понимают, что сделали неправильный выбор», - сказал в студии Postimees председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу еще до голосования.
Рейнсалу отметил, что если появится возможность сформировать коалицию без Центристской партии, это смогут будет сделать четыре или пять партий: «Но комбинаций не очень много».
По его словам, если возникнет возможность смены власти, в Таллинне должна быть перевернута совершенно новая страница. «Эта новая страница должна содержать такие ключевые слова, как честное управление городом, дружественное к Эстонии управление городом, а также важно, чтобы качество жизни горожан росло», - сказал Рейнсалу.
За ходом внеочередного заседания можно следить здесь.