Комментируя решение Социал-демократической партии о выходе из правящей коалиции с Центристской партией в Таллинне, Михаил Кылварт заявил, что соцдемы будут обслуживать интересы Партии реформ не только на государственном уровне, но и в Таллинне.

«Понятно, что задавать тон будет Партия реформ, и понятно, мы увидим и по идеологической составляющей, и по содержанию принятия решений, что тот стиль руководства, который сейчас мы видим на уровне государства, придет и в Таллинн», - сказал он в интервью ERR.

«Очевидно, что мяч находится в руках социал-демократов, они должны все взвесить. Я считаю, что осенью 2021 года они совершили ошибку. Тогда я предложил им сформировать другую силу, чтобы положить конец единоличной власти Центристской партии в Таллинне, но в то время это их не устроило. Я верю, что они извлекли достаточно уроков за эти два года и понимают, что сделали неправильный выбор», - сказал в студии Postimees председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу еще до голосования.

Рейнсалу отметил, что если появится возможность сформировать коалицию без Центристской партии, это смогут будет сделать четыре или пять партий: «Но комбинаций не очень много».

По его словам, если возникнет возможность смены власти, в Таллинне должна быть перевернута совершенно новая страница. «Эта новая страница должна содержать такие ключевые слова, как честное управление городом, дружественное к Эстонии управление городом, а также важно, чтобы качество жизни горожан росло», - сказал Рейнсалу.

За ходом внеочередного заседания можно следить здесь.