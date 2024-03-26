В понедельник днем в Нарве на перекрестке улицы Энергия и Таллиннского шоссе столкнулись два автомобиля, один из которых был учебным, пишет Rus.ERR.
Учебный автомобиль попал в аварию: пострадали два человека
В полиции сообщили, что 21-летний мужчина на Volkswagen Golf при совершении левого поворота въехал в учебный автомобиль Kia Ceed, за рулем которого была 17-летняя женщина.
Водителю Volkswagen и 60-летней женщине, которая была инструктором по вождению в Kia, медики скорой помощи оказали первую помощь на месте.