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Учебный автомобиль попал в аварию: пострадали два человека

rus.postimees.ee
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Полицейская машина (иллюстративное фото).
Полицейская машина (иллюстративное фото). Фото: Urmas Luik

В понедельник днем в Нарве на перекрестке улицы Энергия и Таллиннского шоссе столкнулись два автомобиля, один из которых был учебным, пишет Rus.ERR.

В полиции сообщили, что 21-летний мужчина на Volkswagen Golf при совершении левого поворота въехал в учебный автомобиль Kia Ceed, за рулем которого была 17-летняя женщина.

Водителю Volkswagen и 60-летней женщине, которая была инструктором по вождению в Kia, медики скорой помощи оказали первую помощь на месте.

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